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Posted 19 сентября, 06:23

Published 19 сентября, 06:23

Modified 19 сентября, 06:25

Updated 19 сентября, 06:25

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Начнут с понедельника. В Омске определились со сроками подачи тепла в жилые дома

19 сентября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
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Названа дата включения отопления в жилых домах омичей

При этом во многих домах нет горячей воды. На сетях постоянно ведутся работы.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в понедельник, 23 сентября, в городе начнут подавать отопление в жилые дома.

«Как и было поручено главой региона Виталием Павловичем Хоценко, не будем дожидаться установления среднесуточных + 8℃ в течение 5 дней. Процесс потребует какого-то времени на отладку, информацию о том, когда будет подключен тот или иной дом можно будет получить в своей управляющей организации», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Как уже писал Город55, по многочисленным жалобам в соцсетях можно предположить, что город оказался не совсем готов к новому отопительному сезону. В первую очередь тепло должны были дать в детские сады и школы, а затем — в многоквартирные дома. Тем не менее, с этим этапом возникли сложности. Во многих домах отсутствует горячая вода, на сетях идут ремонтные работы.

Месяцы лишений. Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после летних отключений
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Горячая вода#Мэр#Жилые дома#Новости#Работы#Управляющая организация
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