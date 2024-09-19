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Posted 19 сентября, 13:34

Published 19 сентября, 13:34

Modified 19 сентября, 13:46

Updated 19 сентября, 13:46

Рядом с дачами в омских Нефтяниках снова загорелась мусорная свалка

Рядом с дачами в омских Нефтяниках снова загорелась мусорная свалка

19 сентября 2024, 13:34
Фото: 1MI
Сегодня вечером омичи видели серый дым из разных районов города. Выяснилось, что его причина — пожар на свалке рядом с СТ.

Сегодня в Омске случился пожар, дым от которого было видно из разных точек города. Фото и видео произошедшего омичи начали распространять в соцсетях.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, возгорание случилось в районе садового товарищества «Садовод-1» в Нефтяниках. Пламя охватило 90 кв. м мусора. Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:59, на место отправились 10 человек личного состава и 2 пожарные машины.

Напомним, что недавно в Омске горела еще одна свалка, и также на территории СТ в Советском округе. Тогда огонь поглотил 100 кв. м мусора.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Новости#Тушение пожара#Возгорание#Ликвидация пожара
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