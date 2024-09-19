Рядом с дачами в омских Нефтяниках снова загорелась мусорная свалка

Posted 19 сентября, 13:34
Published 19 сентября, 13:34
Modified 19 сентября, 13:46
Updated 19 сентября, 13:46
Сегодня в Омске случился пожар, дым от которого было видно из разных точек города. Фото и видео произошедшего омичи начали распространять в соцсетях.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, возгорание случилось в районе садового товарищества «Садовод-1» в Нефтяниках. Пламя охватило 90 кв. м мусора. Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:59, на место отправились 10 человек личного состава и 2 пожарные машины.
Напомним, что недавно в Омске горела еще одна свалка, и также на территории СТ в Советском округе. Тогда огонь поглотил 100 кв. м мусора.