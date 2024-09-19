Рядом с дачами в омских Нефтяниках снова загорелась мусорная свалка

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, возгорание случилось в районе садового товарищества «Садовод-1» в Нефтяниках. Пламя охватило 90 кв. м мусора. Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:59, на место отправились 10 человек личного состава и 2 пожарные машины.