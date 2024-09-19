На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора

Дерябина, с 2022 года работавшая начальником управления градостроительства в депархитектуры, пошла на повышение. Правда, в начале 2024 года она попала в скандал: она помогала своему родственнику, директору «Треста №4» Борису Кардаеву, согласовывать проекты благоустройства территорий. Такими действиями руководитель одного из структурных подразделений депарха нарушила законодательство о противодействии коррупции. Из-за этого в январе Дерябину привлекли к дисциплинарной ответственности, и объявили ей выговор.