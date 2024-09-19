На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора

Posted 19 сентября, 06:20
Published 19 сентября, 06:20
Modified 19 сентября, 06:25
Updated 19 сентября, 06:25
В департаменте архитектуры и градостроительства, как стало известно Городу55, назначили нового замдиректора. Должность получила Ольга Дерябина. К новым обязанностям она приступила 17 сентября 2024 года, тогда же мэр Сергей Шелест и подписал соответствующее распоряжение о назначении.
Дерябина, с 2022 года работавшая начальником управления градостроительства в депархитектуры, пошла на повышение. Правда, в начале 2024 года она попала в скандал: она помогала своему родственнику, директору «Треста №4» Борису Кардаеву, согласовывать проекты благоустройства территорий. Такими действиями руководитель одного из структурных подразделений депарха нарушила законодательство о противодействии коррупции. Из-за этого в январе Дерябину привлекли к дисциплинарной ответственности, и объявили ей выговор.
Напомним, что на этой неделе в депархитектуры также появился новый директор: пост занял главный архитектор Омска Роман Воробьев (должности он будет совмещать). Татьяна Фролова, которая поставила подпись под разрешением на строительство скандального ЖК «Мирапорт», сохранила должность первого замдиректора.