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Posted 19 сентября, 06:20

Published 19 сентября, 06:20

Modified 19 сентября, 06:25

Updated 19 сентября, 06:25

Омская чиновница спустя восемь месяцев после выговора стала замдиректора депарха

На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора

19 сентября 2024, 06:20
Фото: gorod55.ru

Омская чиновница спустя восемь месяцев после выговора стала замдиректора депарха

Распоряжение о назначении Ольги Дерябиной на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства мэр подписал 17 сентября.

В департаменте архитектуры и градостроительства, как стало известно Городу55, назначили нового замдиректора. Должность получила Ольга Дерябина. К новым обязанностям она приступила 17 сентября 2024 года, тогда же мэр Сергей Шелест и подписал соответствующее распоряжение о назначении.

Дерябина, с 2022 года работавшая начальником управления градостроительства в депархитектуры, пошла на повышение. Правда, в начале 2024 года она попала в скандал: она помогала своему родственнику, директору «Треста №4» Борису Кардаеву, согласовывать проекты благоустройства территорий. Такими действиями руководитель одного из структурных подразделений депарха нарушила законодательство о противодействии коррупции. Из-за этого в январе Дерябину привлекли к дисциплинарной ответственности, и объявили ей выговор.

Напомним, что на этой неделе в депархитектуры также появился новый директор: пост занял главный архитектор Омска Роман Воробьев (должности он будет совмещать). Татьяна Фролова, которая поставила подпись под разрешением на строительство скандального ЖК «Мирапорт», сохранила должность первого замдиректора.

Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев
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