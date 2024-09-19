Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Омска

В компании Whoosh также рассказали об инцидентах, которые случаются с их транспортом. Если самокат повредился во время езды не по вине человека, то никакой штраф для него не предусмотрен — самокат застрахован. Если же представители компании зафиксируют умышленное повреждение, то обратятся в полицию. Наказание в этом случае будет штраф до 90 тысяч рублей.