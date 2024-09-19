Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Омска

Posted 19 сентября, 09:59
Published 19 сентября, 09:59
Modified 19 сентября, 10:03
Updated 19 сентября, 10:03
Корреспонденту Города55 в компании Whoosh рассказали, когда в Омске завершится сезон электросамокатов. По их информации, конкретной даты нет, все зависит от погоды. Самокаты будут доступны, пока на асфальте нет снега и наледи, а температура днем — выше нуля.
«Если после ночного похолодания будет появляться небольшой снег или наледь, которые растают в течение дня — мы будем включать „паузу“. Самокаты будут оставаться на улицах, но на время непогоды будут недоступными для поездок. После потепления в течения дня возможность поездок будет снова возвращаться», — добавили в Whoosh.
Когда в Омск придет настоящая зима и средняя температура будет ниже нуля, то электросамокаты «уйдут в спячку». Напомним, что уже на следующей неделе в регионе ожидается первый снег и похолодание.
В компании Whoosh также рассказали об инцидентах, которые случаются с их транспортом. Если самокат повредился во время езды не по вине человека, то никакой штраф для него не предусмотрен — самокат застрахован. Если же представители компании зафиксируют умышленное повреждение, то обратятся в полицию. Наказание в этом случае будет штраф до 90 тысяч рублей.
Последний такой инцидент случился летом, 15 июля. Вечером молодой человек выкинул с Комсомольского моста самокат прямо в реку. Электронное устройство подало сигнал о «нештатной ситуации». Видео произошедшего появилось в социальных сетях. Благодаря ему, нарушителя нашли. По итогу парня оштрафовали на 35 тысяч рублей.
«Сервис Whoosh следит за соблюдением правил всеми доступными способами: получаем информацию о нарушениях от ГАИ и городской Администрации, их фиксируют наши сервисные команды, работающие на улицах Омска, жители города присылают фото и видео в чат-бот. В числе прочего, мы мониторим социальные сети, публикации в медиа и СМИ. Каждый самокат нашего сервиса находится на постоянной связи с облачной платформой. Мы видим его 24 часа в сутки, вне зависимости от того, находится он в аренде или стоит на парковке», — добавили в Whoosh.