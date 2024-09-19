Закрыли выезд. Скандал с парковкой у нового корпуса ОмГУ продолжает набирать обороты

Posted 19 сентября, 14:29
Published 19 сентября, 14:29
Modified 19 сентября, 14:33
Updated 19 сентября, 14:33
Автомобилю преподавателя ОмГУ снова не нашлось места на парковке у главного корпуса. Доцент кафедры гражданского права Олеся Филиппова рассказала Городу55, что ее машине перекрыли въезд на территорию, при том, что на парковке были свободные места.
«Продолжение следует. Места на парковке есть, мне не открыли шлагбаум, не запустили, создается специально аварийная ситуация. Я предложила грузовику немного отъехать назад, чтобы я заехала, так как шлагбаум открыт, но работник не пожелал этого сделать», — комментирует преподавательница.
Напомним, на прошлой неделе произошла похожая ситуация: Олесю Филиппову не пустили на парковку перед парой и ей пришлось читать лекцию на улице. Позже в ОмГУ объяснили инцидент тем, что места распределены по структурным подразделениям, однако сколько отводится каждому из них не называется.