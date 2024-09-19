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Posted 19 сентября, 14:29

Published 19 сентября, 14:29

Modified 19 сентября, 14:33

Updated 19 сентября, 14:33

Преподавателя ОмГУ снова не пустили на паковку у нового корпуса

Закрыли выезд. Скандал с парковкой у нового корпуса ОмГУ продолжает набирать обороты

19 сентября 2024, 14:29
Фото: 1MI

Преподавателя ОмГУ снова не пустили на паковку у нового корпуса

На парковку у главного корпуса ОмГУ снова не пустили преподавателя: машине доцента кафедры гражданского права намеренно перекрыли въезд, создав «аварийную ситуацию».

Автомобилю преподавателя ОмГУ снова не нашлось места на парковке у главного корпуса. Доцент кафедры гражданского права Олеся Филиппова рассказала Городу55, что ее машине перекрыли въезд на территорию, при том, что на парковке были свободные места.

«Продолжение следует. Места на парковке есть, мне не открыли шлагбаум, не запустили, создается специально аварийная ситуация. Я предложила грузовику немного отъехать назад, чтобы я заехала, так как шлагбаум открыт, но работник не пожелал этого сделать», — комментирует преподавательница.
Видео: 1MI. Предоставлено Городу55

Напомним, на прошлой неделе произошла похожая ситуация: Олесю Филиппову не пустили на парковку перед парой и ей пришлось читать лекцию на улице. Позже в ОмГУ объяснили инцидент тем, что места распределены по структурным подразделениям, однако сколько отводится каждому из них не называется.

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