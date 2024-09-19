Закрыли выезд. Скандал с парковкой у нового корпуса ОмГУ продолжает набирать обороты

Напомним, на прошлой неделе произошла похожая ситуация: Олесю Филиппову не пустили на парковку перед парой и ей пришлось читать лекцию на улице. Позже в ОмГУ объяснили инцидент тем, что места распределены по структурным подразделениям, однако сколько отводится каждому из них не называется.