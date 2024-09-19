Пришла зима? Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега

Posted 19 сентября, 03:27
Published 19 сентября, 03:27
Modified 19 сентября, 03:29
Updated 19 сентября, 03:29
До конца сентября омичей ждут мощные температурные качели. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, до 22 сентября включительно в Омской области ожидается +18… +21 градус, а вот на следующей рабочей неделе в регион придет резкое похолодание.
По данным синоптиков, 23 и 24 сентября температура воздуха понизится до +9… +13 градусов, а вот с 25 по 27 сентября — до +7 градусов. В эти же дни в регион придет первый снег. Циклон с холодным атмосферным фронтом движется к нам с Югры. Снежные осадки ожидаются и в соседних регионах — Новосибирский, Кемеровской областях, в Красноярском крае.
Однако уже в субботу, 28 сентября, в Омской области резко потеплеет. В этот день температура воздуха составит +14 градусов, осадков не ожидается. 30 сентября и 1 октября столбик термометра будет в пределах +20 градусов.