Пришла зима? Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега

По данным синоптиков, 23 и 24 сентября температура воздуха понизится до +9… +13 градусов, а вот с 25 по 27 сентября — до +7 градусов. В эти же дни в регион придет первый снег. Циклон с холодным атмосферным фронтом движется к нам с Югры. Снежные осадки ожидаются и в соседних регионах — Новосибирский, Кемеровской областях, в Красноярском крае.