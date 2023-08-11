Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Облправительство изменило условия концессионного соглашения на строительство трассы «Северный обход Омска». Соответствующее распоряжение 10 августа подписал врио губернатора Виталий Хоценко.
По новым условиям трасса станет длиннее на 4 километра. Длина основного хода таким образом составит не более 67 километров. Благодаря этому удастся сохранить лес Подгородки, который ранее защищали от вырубки местные жители. Напомним, что в апреле этого года они даже создали петицию, пытаясь добиться пересмотра плана и переноса трассы севернее деревни.
Согласно документу, изменения затрагивают и другие параметры трассы, расположенной в Омском и Любинском районах и соединяющей две федеральные трассы Р-402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) и Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск).
Дорога будет четырехполосной, но ширина каждой полосы будет не 3,75, а 3,5 метра. Проектом предусмотрено строительство не более двух мостов, пяти транспортных развязок и 21 путепровода (хотя ранее говорилось о 14 путепроводах). Из концессионного соглашения пропал пункт, предусматривающий установку автоматических постов весогабаритного контроля большегрузов.
Напомним, что ранее капитальные затраты на проект оценивались в 63,2 млрд рублей, из них треть выделит концессионер. Подорожает ли из-за внесенных изменений проект, неизвестно: в документе об этом ничего не говорится.