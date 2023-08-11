Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения

По новым условиям трасса станет длиннее на 4 километра. Длина основного хода таким образом составит не более 67 километров. Благодаря этому удастся сохранить лес Подгородки, который ранее защищали от вырубки местные жители. Напомним, что в апреле этого года они даже создали петицию, пытаясь добиться пересмотра плана и переноса трассы севернее деревни.