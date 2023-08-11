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Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения

11 августа 2023, 03:03
Фото: 1MI
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«Северный обход» продлили на 4 километра ради сохранения лесов в Омском районе

Длина дороги составит 67 километров.

Облправительство изменило условия концессионного соглашения на строительство трассы «Северный обход Омска». Соответствующее распоряжение 10 августа подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

По новым условиям трасса станет длиннее на 4 километра. Длина основного хода таким образом составит не более 67 километров. Благодаря этому удастся сохранить лес Подгородки, который ранее защищали от вырубки местные жители. Напомним, что в апреле этого года они даже создали петицию, пытаясь добиться пересмотра плана и переноса трассы севернее деревни.

Согласно документу, изменения затрагивают и другие параметры трассы, расположенной в Омском и Любинском районах и соединяющей две федеральные трассы Р-402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) и Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск).

Дорога будет четырехполосной, но ширина каждой полосы будет не 3,75, а 3,5 метра. Проектом предусмотрено строительство не более двух мостов, пяти транспортных развязок и 21 путепровода (хотя ранее говорилось о 14 путепроводах). Из концессионного соглашения пропал пункт, предусматривающий установку автоматических постов весогабаритного контроля большегрузов.

Напомним, что ранее капитальные затраты на проект оценивались в 63,2 млрд рублей, из них треть выделит концессионер. Подорожает ли из-за внесенных изменений проект, неизвестно: в документе об этом ничего не говорится.

Строители Северного обхода Омска дали обещание восстановить лес после вырубки
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#Юлия Истомина#Северный обход#Строительство#Строительство дорог#Трасса#Распоряжение#Проект#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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