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Северный обход

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Прогнозы сбылись: критиковавший регион полпред Серышев прибыл с визитом в Омск
8 декабря, 07:20
Омичей отстранили от концессии Северного обхода
4 сентября, 06:42
Омская область попросит у федералов 27 млрд рублей на строительство Северного обхода
24 февраля, 11:14
2023
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
7 ноября 2023, 05:58
Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения
11 августа 2023, 03:03
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
2 апреля 2023, 12:07
Для строительства Северного обхода в Омске готовят проектную документацию
Дорогу будут строить в рамках концессионного соглашения, которое рассчитано на 40 лет. Строительство оценили в 63.3 млрд рублей.
1 февраля 2023, 07:54
2022
Северный обход Омска собираются сделать платным после строительства
Строительство дороги в рамках концессии начнется в 2023 году.
4 октября 2022, 04:46

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