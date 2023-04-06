Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Дорога соединит Дружинское, Омское, Ключевое, Пушкинское, Андреевское, Богословское и Ростовкинское поселения. Проект Северного обхода для региона важен, но его цена достаточно высока. В очередной раз будет страдать лес.
Многие жители региона выступают против вырубки деревьев ради строительства трассы. Северный обход хотят развить, чтобы в том числе сократить углеродный след в черте города, но для этого, по всей видимости, нужно идти на жертвы.
«Печально, что при строительстве дороги для улучшения экологии в городе нужно нарушать целую экосистему, вырубать более чем вековые хвойные насаждения, чтобы затем восстанавливать», — сетуют омичи.
Глава Омского района Геннадий Долматов вспомнил о переживаниях местных жителей на совещании по строительству Северного обхода и заверил, что после вырубки лес обязательно восстановят. Представители технического заказчика и концессионера дали соответствующее обещание. Кроме того, при возведении дороги строители позаботятся о появлении парковых зон в районе.
Вдоль трассы же планируют поставить шестиметровые конструкции. По словам Долматова, они будут защищать реликтовый лес. Только не уточняется, демонтируют ли их после строительства дороги.
«Дал поручение отработать с главами и Советом района по определению конкретных мест высадки деревьев, необходимости дополнительных пожарных котлованов, а также строительства тоннелей для проезда сельхозтехники», — рассказал глава района в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в любом случае все решения будут согласовываться с местными жителями.
Напомним, что Северный обход также хотят построить для уменьшения транспортной нагрузки на городские магистрали. Это должно их поберечь, потому что с появлением трассы в Омском районе грузовые перевозки будут проходить именно там.