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Строители Северного обхода Омска дали обещание восстановить лес после вырубки

6 апреля 2023, 04:36
Фото: Официальный канал главы Омского муниципального района Геннадия Долматова
Трасса появится на территории Омского района.

Дорога соединит Дружинское, Омское, Ключевое, Пушкинское, Андреевское, Богословское и Ростовкинское поселения. Проект Северного обхода для региона важен, но его цена достаточно высока. В очередной раз будет страдать лес.

Многие жители региона выступают против вырубки деревьев ради строительства трассы. Северный обход хотят развить, чтобы в том числе сократить углеродный след в черте города, но для этого, по всей видимости, нужно идти на жертвы.

«Печально, что при строительстве дороги для улучшения экологии в городе нужно нарушать целую экосистему, вырубать более чем вековые хвойные насаждения, чтобы затем восстанавливать», — сетуют омичи.

Глава Омского района Геннадий Долматов вспомнил о переживаниях местных жителей на совещании по строительству Северного обхода и заверил, что после вырубки лес обязательно восстановят. Представители технического заказчика и концессионера дали соответствующее обещание. Кроме того, при возведении дороги строители позаботятся о появлении парковых зон в районе.

Вдоль трассы же планируют поставить шестиметровые конструкции. По словам Долматова, они будут защищать реликтовый лес. Только не уточняется, демонтируют ли их после строительства дороги.

«Дал поручение отработать с главами и Советом района по определению конкретных мест высадки деревьев, необходимости дополнительных пожарных котлованов, а также строительства тоннелей для проезда сельхозтехники», — рассказал глава района в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в любом случае все решения будут согласовываться с местными жителями.

Напомним, что Северный обход также хотят построить для уменьшения транспортной нагрузки на городские магистрали. Это должно их поберечь, потому что с появлением трассы в Омском районе грузовые перевозки будут проходить именно там.

Дорогу сделают четырехполосной протяженностью больше 60 км. В рамках проекта вместе с трассой построят мостовые переходы через Иртыш и Омь, а также больше 10 путепроводов, ранее сообщал уже бывший губернатор Александр Бурков. Общие капитальные затраты оцениваются в 63,2 млрд рублей. Концессионер выделит почти 20 млрд рублей. Остальные средства планируют выделить из федерального и областного бюджетов.

Омичи выступили против строительства «Северного обхода»
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#Алина Ясинская#Северный обход#Вырубка леса#Омский район#Новости#Омск
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