Омичи выступили против строительства «Северного обхода»

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Жители Омской области создали петицию. Цель — не допустить вырубку Подгородского леса и изменить проект строительства трассы «Северный обход».
Активисты хотят добиться пересмотра плана, предлагают проложить участок трассы севернее села Подгородка по тем землям, которые не пригодны для посевов, а также не затрагивать лесные массивы. Петицию создали 1 апреля. На момент публикации ее подписали 612 человек.
Напомним, «Северный обход» — это четырехполосная автомагистраль, которая будет связывать Омск, Тюмень и Новосибирск. Планируемая длина — почти 63 километра. Помимо самой трассы проект предусматривает строительство двух мостов через Иртыш и Омь, 15 путепроводов и семи транспортных развязок.
«Трасса пройдет непосредственно по землям лесного фонда и землям сельхозугодий, вплотную к поселкам Грин Парк, Пушкинский лес, деревня Подгородка, поселок Хвойный», — говорится в петиции. Автор ссылается на план-схему, которую представили на выездном совещании с жителями Пушкинского сельского поселения.
Общественники перечислили негативные последствия строительства:
Отметим, достоверность приведенных выводов под вопросом, поскольку автор не ссылается на источники информации. Мы лишь пересказываем содержание петиции.