Омичи выступили против строительства «Северного обхода»

Активисты хотят добиться пересмотра плана, предлагают проложить участок трассы севернее села Подгородка по тем землям, которые не пригодны для посевов, а также не затрагивать лесные массивы. Петицию создали 1 апреля. На момент публикации ее подписали 612 человек.