Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Омичи выступили против строительства «Северного обхода»

2 апреля 2023, 10:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Причина — непоправимый удар по экологии.

Жители Омской области создали петицию. Цель — не допустить вырубку Подгородского леса и изменить проект строительства трассы «Северный обход».

Активисты хотят добиться пересмотра плана, предлагают проложить участок трассы севернее села Подгородка по тем землям, которые не пригодны для посевов, а также не затрагивать лесные массивы. Петицию создали 1 апреля. На момент публикации ее подписали 612 человек.

Напомним, «Северный обход» — это четырехполосная автомагистраль, которая будет связывать Омск, Тюмень и Новосибирск. Планируемая длина — почти 63 километра. Помимо самой трассы проект предусматривает строительство двух мостов через Иртыш и Омь, 15 путепроводов и семи транспортных развязок.

«Трасса пройдет непосредственно по землям лесного фонда и землям сельхозугодий, вплотную к поселкам Грин Парк, Пушкинский лес, деревня Подгородка, поселок Хвойный», — говорится в петиции. Автор ссылается на план-схему, которую представили на выездном совещании с жителями Пушкинского сельского поселения.

Общественники перечислили негативные последствия строительства:

  • уничтожение 150 гектаров леса, в том числе деревьев, которые с северной стороны Омска защищают город от пыли и ветров;
  • воздух и почва в радиусе трех километров от трассы будут отравлены выхлопными газами, что повлияет на экологичность территорий детского хосписа «Дом радужного детства», ДОЛ «Зарница», эко-клуба «Серебряный бор», комплекса отдыха «Подгородный»;
  • выхлопные газы изменят экосистему Пушкинского леса, дендропарка Н. И. Грибанова, питомников и лесов Подгородского лесхоза;
  • пострадает лыжная трасса Федерации лыжного спорта, она проходит по лесному участку;
  • трасса будет находиться в 500 метрах от населенных пунктов, что превысит допустимый уровень шума;
  • талые и ливневые воды под действием автомобильных выбросов изменят состав воды на станции Подгородная;
  • трасса пересечет поля СПК «Пушкинский», чем нанесет материальный ущерб предприятию.

Отметим, достоверность приведенных выводов под вопросом, поскольку автор не ссылается на источники информации. Мы лишь пересказываем содержание петиции.

Для строительства Северного обхода в Омске готовят проектную документацию
Узнать подробнее
#Строительство#Северный обход#Петиция#Экология#Общество#Новости#Омская область#Омск#Тюмень#Новосибирск
Подпишитесь
Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
Вчера, 03:01
Жить нельзя переселить. 10 домов в Омске признаны особо опасными
Сегодня, 05:40
Ссора с тяжкими телесными. Омич изрезал грудь молодой женщине
Сегодня, 08:11
Весне дорогу! Омичей ждет «летнее» потепление и ветерок
Сегодня, 06:57
Глава Кормиловского района Омской области Владимир Сыркин ушел в отставку
Сегодня, 03:55