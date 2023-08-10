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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:26

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Выросшие цены, магнитная буря, и обвал грунта у жилого дома. Омск сегодня

10 августа 2023, 14:26
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар

В сравнении с первым месяцем лета, цены на продовольственные продукты выросли насреднем на 1,1%. Аналитики Омскстата рассказали омичам, что подорожало больше всего. Так, например, цена картофеля возросла на 69,7%, капустаы -и на 46,4%. Также возросли в цене апельсины (+ 32,0%), морковь (+ 25,1%), яблоки (+ 13,3%), свежие помидоры (+ 8,3%). Подорожал черный байховый чай и многое другое.

В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар
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Новость №2. Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря

В начале сентября Омскую область накроет магнитная буря. Магнитосфера будет возбужденной 3 и 5 сентября. А 4 сентября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание, которое проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар и панические атаки.

Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря
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Новость №3. Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской

Ведомство поставило ситуацию на особый контроль. На место происшествия выехал прокурор города Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест. Они оценили ситуацию на месте обрушения, а также определили необходимый перечень ремонтных работ. Кроме того, после проверки будет дана оценка соблюдению застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Итоги дня#Цены#Цены на продовольствие#Цены на продукты#Цены на молоко#Цены на сахар#Магнитная буря#Магнитные бури#Грунт
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