Выросшие цены, магнитная буря, и обвал грунта у жилого дома. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Новость №1. В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар
В сравнении с первым месяцем лета, цены на продовольственные продукты выросли насреднем на 1,1%. Аналитики Омскстата рассказали омичам, что подорожало больше всего. Так, например, цена картофеля возросла на 69,7%, капустаы -и на 46,4%. Также возросли в цене апельсины (+ 32,0%), морковь (+ 25,1%), яблоки (+ 13,3%), свежие помидоры (+ 8,3%). Подорожал черный байховый чай и многое другое.
Новость №2. Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря
В начале сентября Омскую область накроет магнитная буря. Магнитосфера будет возбужденной 3 и 5 сентября. А 4 сентября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание, которое проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар и панические атаки.
Новость №3. Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской
Ведомство поставило ситуацию на особый контроль. На место происшествия выехал прокурор города Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест. Они оценили ситуацию на месте обрушения, а также определили необходимый перечень ремонтных работ. Кроме того, после проверки будет дана оценка соблюдению застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.