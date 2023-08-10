Выросшие цены, магнитная буря, и обвал грунта у жилого дома. Омск сегодня

В сравнении с первым месяцем лета, цены на продовольственные продукты выросли насреднем на 1,1%. Аналитики Омскстата рассказали омичам, что подорожало больше всего. Так, например, цена картофеля возросла на 69,7%, капустаы -и на 46,4%. Также возросли в цене апельсины (+ 32,0%), морковь (+ 25,1%), яблоки (+ 13,3%), свежие помидоры (+ 8,3%). Подорожал черный байховый чай и многое другое.