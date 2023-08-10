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Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской

Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской

10 августа 2023, 09:32
Фото: Прокуратура Омской области
Ситуация поставлена ведомством на особый контроль.

На место происшествия выехал прокурор города Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест. Они оценили ситуацию на месте обрушения, а также определили необходимый перечень ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, после проверки будет дана оценка соблюдению застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Напомним, что дом построен на болотистой местности. Первый обвал грунта здесь произошел в начале июля. По словам управляющей компании, случилось это из-за обильного количества осадков.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Омск#Грунт#Авария#Дом#Многоквартирный дом#Прокуратура#Анастасия Баянова
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