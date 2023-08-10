Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
На место происшествия выехал прокурор города Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест. Они оценили ситуацию на месте обрушения, а также определили необходимый перечень ремонтно-восстановительных работ.
Кроме того, после проверки будет дана оценка соблюдению застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Напомним, что дом построен на болотистой местности. Первый обвал грунта здесь произошел в начале июля. По словам управляющей компании, случилось это из-за обильного количества осадков.