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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

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В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар

10 августа 2023, 06:17
Фото: Город55
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Больше всего подорожал картофель.

Аналитики Омскстата представили результаты анализа цен на продовольственные товары в Омской области. В июле они выросли в среднем на 1,1% в сравнении с первым месяцем лета.

Больше всего подорожали картофель (+ 69,7%), капуста (+ 46,4%), апельсины (+ 32,0%), морковь (+ 25,1%), яблоки (+ 13,3%), свежие помидоры (+ 8,3%). Также подорожал черный байховый чай, сахар, куриные окорочка, мороженые кальмары, шоколадные конфеты и лимоны. Скачок цен произошел на 3,1 — 7,5%.

Фото: Омскстат

Вместе с тем значительно снизилась стоимость свежих огурцов (- 32,4%). Стали дешевле также репчатый лук (- 6,8%), груши (- 6,8%), кетчуп (- 4,4%), пакетированный черный чай (- 4,3%), виноград (- 3,6%), мясные консервы для детского питания (- 3,4%).

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Омскстата. Выросли в цене бумажно-беловые товары (+ 0,4-9,2%), электротовары (+ 0,3-7,0%), одежда и белье (+ 0,3-6,3%), а также средства связи (+ 1,5-4,6%).

Стабильно в течение двух последних месяцев растут также цены на бензин (+1,8%), поддержанные импортные легковушки (+ 0,9%) и отечественные новые машины (+ 0,6%), а также газовое моторное топливо (+ 0,5%).

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#Алина Ясинская#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Цены#Цены на продовольствие#Цены на молоко#Цены на топливо#Цены на бензин
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