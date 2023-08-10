В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Аналитики Омскстата представили результаты анализа цен на продовольственные товары в Омской области. В июле они выросли в среднем на 1,1% в сравнении с первым месяцем лета.
Больше всего подорожали картофель (+ 69,7%), капуста (+ 46,4%), апельсины (+ 32,0%), морковь (+ 25,1%), яблоки (+ 13,3%), свежие помидоры (+ 8,3%). Также подорожал черный байховый чай, сахар, куриные окорочка, мороженые кальмары, шоколадные конфеты и лимоны. Скачок цен произошел на 3,1 — 7,5%.
Вместе с тем значительно снизилась стоимость свежих огурцов (- 32,4%). Стали дешевле также репчатый лук (- 6,8%), груши (- 6,8%), кетчуп (- 4,4%), пакетированный черный чай (- 4,3%), виноград (- 3,6%), мясные консервы для детского питания (- 3,4%).
Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Омскстата. Выросли в цене бумажно-беловые товары (+ 0,4-9,2%), электротовары (+ 0,3-7,0%), одежда и белье (+ 0,3-6,3%), а также средства связи (+ 1,5-4,6%).
Стабильно в течение двух последних месяцев растут также цены на бензин (+1,8%), поддержанные импортные легковушки (+ 0,9%) и отечественные новые машины (+ 0,6%), а также газовое моторное топливо (+ 0,5%).