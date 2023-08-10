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Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря

10 августа 2023, 05:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей предупредили о магнитной буре в начале сентября

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в эти дни.

Омскую область в начале сентября накроет магнитная буря. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Так, 4 сентября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитосфера также будет возбужденной 3 и 5 сентября.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.

Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма
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#Евгений Игишев#Погода#Магнитная буря#Головная боль#Здоровье#Метеозависимость#Общество#Омск#Омская область
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