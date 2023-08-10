Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Омскую область в начале сентября накроет магнитная буря. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Так, 4 сентября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитосфера также будет возбужденной 3 и 5 сентября.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.