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«Подрезал меня». Омичка пожаловалась на водителя автошколы, который игнорировал ПДД

6 августа 2023, 10:56
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка рассказала о водителя автошколы, который игнорировал ПДД

Мы запросили комментарий в автошколе и получили ответ.

В редакцию Города55 обратилась жительница Омска с жалобой на автошколу «Светофор». 5 августа примерно в 16:20 женщина ехала за брендированным автомобилем компании.

«Водитель, который обучает правилам, подрезал меня и еще несколько машин, перестраивался без сигнала поворота. Я из-за него чуть не вылетела на встречную полосу. Потом водитель повернул на Дружино, тоже без поворотника. Я ехала за ним от мясокомбината», — описала ситуацию омичка.

В распоряжении редакции есть фотография служебного авто. За комментарием мы обратились в автошколу. Сотрудники запросили время и место событий. Информация потребовалась, чтобы установить, кто управлял автомобилем в конкретный момент.

«Вопрос в любом случае будет проработан. Санкции к инструктору будут применены», — пояснили в «Светофоре». Правда, какое именно наказание грозит водителю, не уточнили, ссылаясь на «внутреннюю информацию».

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#Водитель#Автошколы#Жалобы#ПДД#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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