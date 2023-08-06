«Подрезал меня». Омичка пожаловалась на водителя автошколы, который игнорировал ПДД

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В редакцию Города55 обратилась жительница Омска с жалобой на автошколу «Светофор». 5 августа примерно в 16:20 женщина ехала за брендированным автомобилем компании.
«Водитель, который обучает правилам, подрезал меня и еще несколько машин, перестраивался без сигнала поворота. Я из-за него чуть не вылетела на встречную полосу. Потом водитель повернул на Дружино, тоже без поворотника. Я ехала за ним от мясокомбината», — описала ситуацию омичка.
В распоряжении редакции есть фотография служебного авто. За комментарием мы обратились в автошколу. Сотрудники запросили время и место событий. Информация потребовалась, чтобы установить, кто управлял автомобилем в конкретный момент.
«Вопрос в любом случае будет проработан. Санкции к инструктору будут применены», — пояснили в «Светофоре». Правда, какое именно наказание грозит водителю, не уточнили, ссылаясь на «внутреннюю информацию».