«Подрезал меня». Омичка пожаловалась на водителя автошколы, который игнорировал ПДД

«Водитель, который обучает правилам, подрезал меня и еще несколько машин, перестраивался без сигнала поворота. Я из-за него чуть не вылетела на встречную полосу. Потом водитель повернул на Дружино, тоже без поворотника. Я ехала за ним от мясокомбината», — описала ситуацию омичка.