За все нужно платить. В Омске инструктор вымогал деньги у учеников автошколы

Оказалось, что инструктор не собирался никому помогать. Также он признался, что уже потратил все деньги. Вдобавок оперативники установили, что он причастен еще к одной аналогичной ситуации. У 25-летней девушки также возникли проблемы со сдачей экзамена, и она заплатила инструктору 25 тысяч рублей.