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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

За все нужно платить. В Омске инструктор вымогал деньги у учеников автошколы

30 марта 2023, 09:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске инструктор автошколы попался на мошенничестве

Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 42-летнего инструктора автошколы возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В полицию обратилась 18-летняя студентка. Девушка рассказала, что учится в автошколе и уже 12 раз провалила экзамен по вождению. Тогда она решила обратиться к инструктору, который помогает быстро получить права. Контакты инструктора она узнала от знакомого.

Инструктор взял за свою услугу 25 тысяч рублей. А потом 2 месяца переносил пересдачу. По итогу девушка поняла, что ее обманывают, и написала заявление в полицию.

Оказалось, что инструктор не собирался никому помогать. Также он признался, что уже потратил все деньги. Вдобавок оперативники установили, что он причастен еще к одной аналогичной ситуации. У 25-летней девушки также возникли проблемы со сдачей экзамена, и она заплатила инструктору 25 тысяч рублей.

«Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден к лишению свободы за 27 фактов мошеннической деятельности» — уточнили в полиции.
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