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«Детей не пугай». На Дне города омичи встретили голого пирата

6 августа 2023, 12:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Горожане неоднозначно отнеслись к ситуации.

Омичи во время празднования Дня города повстречали необычного персонажа. В темное время суток в районе метромоста со стороны Нефтяников в центр шел голый мужчина в возрасте. На голове была пиратская шляпа. В руках нес одежду и очки.

«Оденься. Детей не пугай», — посоветовал омичу один из прохожих. Происходящее снимали на камеру другие горожане. Пост опубликован в группе «Инцидент Омск». По этическим соображениям, мы не будем дублировать видеозапись.

Операторы откровенно насмехались над мужчиной, он несвязно пытался что-то ответить. Пользователей в комментариях смутило не поведение раздетого прохожего, а реакция очевидцев. «Видно же, что он не соображает. А если бы это был ваш отец или дед, было бы смешно?», — гласит один из комментариев.

Впрочем, нашлись и те, кто осудил мужчину: «Почему он такое вытворяет и до сих пор не закрыт на лечение?». Отметим, никакой официальной информации о ситуации нет.

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#Омичи#Соцсети#День города#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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