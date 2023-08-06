«Детей не пугай». На Дне города омичи встретили голого пирата

Операторы откровенно насмехались над мужчиной, он несвязно пытался что-то ответить. Пользователей в комментариях смутило не поведение раздетого прохожего, а реакция очевидцев. «Видно же, что он не соображает. А если бы это был ваш отец или дед, было бы смешно?», — гласит один из комментариев.