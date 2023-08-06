«Детей не пугай». На Дне города омичи встретили голого пирата

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Омичи во время празднования Дня города повстречали необычного персонажа. В темное время суток в районе метромоста со стороны Нефтяников в центр шел голый мужчина в возрасте. На голове была пиратская шляпа. В руках нес одежду и очки.
«Оденься. Детей не пугай», — посоветовал омичу один из прохожих. Происходящее снимали на камеру другие горожане. Пост опубликован в группе «Инцидент Омск». По этическим соображениям, мы не будем дублировать видеозапись.
Операторы откровенно насмехались над мужчиной, он несвязно пытался что-то ответить. Пользователей в комментариях смутило не поведение раздетого прохожего, а реакция очевидцев. «Видно же, что он не соображает. А если бы это был ваш отец или дед, было бы смешно?», — гласит один из комментариев.
Впрочем, нашлись и те, кто осудил мужчину: «Почему он такое вытворяет и до сих пор не закрыт на лечение?». Отметим, никакой официальной информации о ситуации нет.