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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

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«Одумайтесь». После Дня города в Омске мусорные урны оказались переполнены

6 августа 2023, 12:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Мусорные урны в Омске оказались переполнены на День города

Мы проверили наиболее популярные места обитания омичей.

5 августа в Омске прошел День города. Праздник масштабный. Многие улицы были перекрыты, горожане чувствовали себя свободно. А некоторые — слишком свободно. Нам стало интересно, как местные жители соблюдают культуру поведения в общественных местах.

Одна из самых популярных территорий — остановка «Главпочтамт». Там много кафе, есть остановочные павильоны. Переполненная урна — вот, что мы увидели первым делом.

возле Главпочтамтавозле Главпочтамта
возле Главпочтамта
Фото: Город55

Аналогичная картина ожидала нас и возле торгового центра «Флагман».

возле ТЦ Флагманвозле ТЦ Флагман
возле ТЦ Флагманвозле ТЦ Флагман
возле ТЦ Флагман
Фото: Город55

Самое неприятное зрелище увидели в самом центре города, близ старого Омского кадетского корпуса. Прохожих, кажется, ничуть не смущало, что урна переполнена.

возле старого здания кадетского корпусавозле старого здания кадетского корпуса
возле старого здания кадетского корпуса
Фото: Город55

Немало мероприятий проходили в парке Победы. Туда мы заглянули уже после праздника, днем 6 августа. У входа на территорию урна была полная, но все цивильно. Отметим, остальные мусорные баки в парке были почти пусты.

у входа в парк Победыу входа в парк Победы
у входа в парк Победы
Фото: Город55

Кажется, к нашему «мусорному рейду» присоединились и другие горожане. Например, нелестный отзыв о культуре местных жителей опубликован в группе «Омск ВК». Автор поста прогуливался вдоль берега Иртыша, недалеко от центра города, и наблюдал неприятную картину.

у берега Иртышау берега Иртыша
у берега Иртыша
Фото: скриншот паблика ОмскВК

«Нормальные люди не могут оставлять мусор в местах отдыха, в которые они же приедут через некоторое время. Одумайтесь, планета одна и другой не будет», — говорит очевидец.

Выводов мы делать не будем. Предлагаем уважать друг друга и родной город. Давайте еще раз вспомним, как прошел День города в Омске:

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