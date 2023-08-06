«Одумайтесь». После Дня города в Омске мусорные урны оказались переполнены

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
5 августа в Омске прошел День города. Праздник масштабный. Многие улицы были перекрыты, горожане чувствовали себя свободно. А некоторые — слишком свободно. Нам стало интересно, как местные жители соблюдают культуру поведения в общественных местах.
Одна из самых популярных территорий — остановка «Главпочтамт». Там много кафе, есть остановочные павильоны. Переполненная урна — вот, что мы увидели первым делом.
Аналогичная картина ожидала нас и возле торгового центра «Флагман».
Самое неприятное зрелище увидели в самом центре города, близ старого Омского кадетского корпуса. Прохожих, кажется, ничуть не смущало, что урна переполнена.
Немало мероприятий проходили в парке Победы. Туда мы заглянули уже после праздника, днем 6 августа. У входа на территорию урна была полная, но все цивильно. Отметим, остальные мусорные баки в парке были почти пусты.
Кажется, к нашему «мусорному рейду» присоединились и другие горожане. Например, нелестный отзыв о культуре местных жителей опубликован в группе «Омск ВК». Автор поста прогуливался вдоль берега Иртыша, недалеко от центра города, и наблюдал неприятную картину.
«Нормальные люди не могут оставлять мусор в местах отдыха, в которые они же приедут через некоторое время. Одумайтесь, планета одна и другой не будет», — говорит очевидец.
Выводов мы делать не будем. Предлагаем уважать друг друга и родной город. Давайте еще раз вспомним, как прошел День города в Омске: