В Омске ищут инвесторов для строительства нового торгового комплекса напротив «Меги»

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В Омске ищут инвесторов для строительства нового торгового комплекса на бульваре Архитекторов напротив «Меги». Лот на аренду земельного участка площадью чуть более 23 тысяч квадратных метров разместил на сайте электронных торгов департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска.
Участок готовы предоставить в аренду на срок 10 лет 8 месяцев. Начальный размер ежегодной арендной платы за землю — 8 822 300 рублей. Шаг аукциона составит 264 500 рублей.
Заявку на аукцион можно подать до 26 августа. Победителя определят до 31 августа. Торги объявляют уже не в первый раз, но предыдущие две попытки найти инвестора для строительства ТЦ оказались провальными.
Рядом с участком расположен автосалон Kia и Hyundai и гипермаркет «Триумф Вкуса».
Ранее Город55 сообщал, что стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза.