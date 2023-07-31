Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Изображение материала

В Омске ищут инвесторов для строительства нового торгового комплекса напротив «Меги»

31 июля 2023, 08:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
Победителя электронного аукциона должны определить в конце августа.

В Омске ищут инвесторов для строительства нового торгового комплекса на бульваре Архитекторов напротив «Меги». Лот на аренду земельного участка площадью чуть более 23 тысяч квадратных метров разместил на сайте электронных торгов департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска.

Участок готовы предоставить в аренду на срок 10 лет 8 месяцев. Начальный размер ежегодной арендной платы за землю — 8 822 300 рублей. Шаг аукциона составит 264 500 рублей.

Участок расположен между автосалоном и гипермаркетомУчасток расположен между автосалоном и гипермаркетом
Участок расположен между автосалоном и гипермаркетом
Фото: Гис торги

Заявку на аукцион можно подать до 26 августа. Победителя определят до 31 августа. Торги объявляют уже не в первый раз, но предыдущие две попытки найти инвестора для строительства ТЦ оказались провальными.

Рядом с участком расположен автосалон Kia и Hyundai и гипермаркет «Триумф Вкуса».

Ранее Город55 сообщал, что стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза.

Стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза
Узнать подробнее
#Аукцион#Аренда#Аренда земли#Торговый комплекс#Мега#Евгений Игишев#Строительство#Бизнес#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Сегодня, 08:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
Сегодня, 07:11
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска
Сегодня, 11:38
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
Сегодня, 10:55