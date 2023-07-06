Стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза

На аукцион городской администрации по продаже комплекса заявились пять участников — компании «БАЛ», «Архитектор», «Омск Бизнес», предприниматели Евгений Суровицкий и Александр Юревич. Мог быть и шестой, однако его не допустили к участию. Речь идет об ООО «Старт».