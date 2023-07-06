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Стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза

6 июля 2023, 09:50
Фото: Город55
иллюстрация
Администрация города наконец нашла того, кто готов купить объект.

Стало известно, кому достался недостроенный торговый комплекс на Левом берегу, на бульваре Архитекторов. На участке рядом с ТЦ «Мега» и «Триумфом вкуса» виднеются только сваи, но компания, которая возьмется за заброшенную стройку, нашлась.

На аукцион городской администрации по продаже комплекса заявились пять участников — компании «БАЛ», «Архитектор», «Омск Бизнес», предприниматели Евгений Суровицкий и Александр Юревич. Мог быть и шестой, однако его не допустили к участию. Речь идет об ООО «Старт».

По итогам торгов исилькульский «Омск Бизнес» предложил наибольшую цену за объект — 16,7 млн рублей. Начальная стоимость при этом была на уровне 706,4 тыс рублей. Известно, что учредителем и директором компании является Ирина Бордовская. Предпринимательница занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, сказано в выписке ЕГРЮЛ.

Компании досталось здание с готовностью всего 9%. Напомним, что с 2016 года недостроенным ТК владело ООО «Авто Плюс Омск». Далее спустя шесть лет, в 2022 году, права владения перешли к индивидуальному предпринимателю Сергею Баеру. Однако после решения Арбитражного суда Омской области недостроенный объект оставался без владельца.

Готов на 9%. На Левобережье Омска продают недостроенный торговый центр
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Бизнес#Аукцион#Продажа ТЦ#Продажа бизнеса#Торги
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