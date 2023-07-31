Омичка получит миллион моральной компенсации за смерть ребенка в ДТП

Ленинский районный суд привлек нарушителя к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 1 году лишения свободы с лишением водительских прав на 2 года.