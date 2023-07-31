Омичка получит миллион моральной компенсации за смерть ребенка в ДТП

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Судом установлено, что в феврале 2022 года водитель ЗАО «ЭКОС» управлял грузовым автомобилем и сбил дочь женщины, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась.
Ленинский районный суд привлек нарушителя к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 1 году лишения свободы с лишением водительских прав на 2 года.
Прокурор, участвующий в рассмотрении дела, дал заключение об обоснованности требования моральной компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Решением Ленинского районного суда с ЗАО «ЭКОС» в пользу матери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей. Ранее суд также удовлетворил исковые требования отца девочки о моральной компенсации в том же размере.
Отметим, что за последние полгода в Омской области увеличилось количество аварий с детьми. С начала 2023 года пострадавшими в результате дорожно-транспортных происшествий стали 139 несовершеннолетних.