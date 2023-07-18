Грустная тенденция. В Омской области выросло число аварий с детьми

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 02:47
Стало известно, сколько с начала 2023 года случилось ДТП с участием несовершеннолетних. Глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал об этом в эфире ГТРК «Иртыш».
За первые шесть месяцев в Омской области произошло 139 аварий с детьми. В аналогичном периоде случилось 92 подобных происшествия на дороге, что на 47 случаев меньше.
Как отметил директор ведомства, в 38 авариях несовершеннолетние становились пассажирами, а в 58 — пешеходами. При этом 22 ребенка попали в ДТП по своей вине. Из-за выхода на проезжую часть на придомовой территории или выезда на велосипеде. Нередко также дети перебегают дорогу в неположенном месте.
Кормилец попросил родителей разъяснять маленьким участникам движения, как нужно вести себя на дороге и к чему могут привести нарушения.