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Грустная тенденция. В Омской области выросло число аварий с детьми

18 июля 2023, 02:45
Фото: Город55
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В Омской области за шесть месяцев 2023 года увеличилось количество ДТП с детьми

Глава профильного департамента представил статистику за полгода.

Стало известно, сколько с начала 2023 года случилось ДТП с участием несовершеннолетних. Глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал об этом в эфире ГТРК «Иртыш».

За первые шесть месяцев в Омской области произошло 139 аварий с детьми. В аналогичном периоде случилось 92 подобных происшествия на дороге, что на 47 случаев меньше.

Как отметил директор ведомства, в 38 авариях несовершеннолетние становились пассажирами, а в 58 — пешеходами. При этом 22 ребенка попали в ДТП по своей вине. Из-за выхода на проезжую часть на придомовой территории или выезда на велосипеде. Нередко также дети перебегают дорогу в неположенном месте.

Кормилец попросил родителей разъяснять маленьким участникам движения, как нужно вести себя на дороге и к чему могут привести нарушения.

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#Транспорт#Дети#Общество#Новости#Омск#Омская область#Вадим Кормилец#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Пешеходы#Пассажиры#Алина Ясинская
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