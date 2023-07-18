Грустная тенденция. В Омской области выросло число аварий с детьми

Как отметил директор ведомства, в 38 авариях несовершеннолетние становились пассажирами, а в 58 — пешеходами. При этом 22 ребенка попали в ДТП по своей вине. Из-за выхода на проезжую часть на придомовой территории или выезда на велосипеде. Нередко также дети перебегают дорогу в неположенном месте.