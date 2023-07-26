Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Изображение материала

Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»

26 июля 2023, 06:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске беженцев из Украины и Донбасса за 15 млн рублей разместят в гостинице «Иртыш»

Селить в гостинице их будут с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Акционерное общество «Гостиничный комплекс „Иртыш“» получило очередной контракт по организации проживания и питания лиц, которые вынужденно покинули территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, а также Украины. За свои услуги «Иртыш» получит от министерства региональной безопасности Омской области 15,032 млн рублей.

Беженцев будут селить в гостинице с 1 июля по 31 декабря 2023 года. По условиям контракта, один день проживания в «Иртыше» стоит 1090 рублей. На шесть месяцев заложили 7290 человеко-дней, что обойдется в 7 946 100 рублей за весь период размещения.

Питание одного взрослого в сутки стоит 972,93 рубля (5 292 739 рублей за весь срок), детей от 3 до 18 лет будут кормить за 967,38 рублей (1 741 284 рубля за все дни), а детей до 3 лет — за 1056,76 рублей (52 838 рублей за весь период).

Отметим, что аналогичный контракт «Иртыш» уже получал в январе этого года. Тогда акционерному обществу должны были заплатить за организацию проживания и питания беженцев 13 млн. За полгода услуги подорожали примерно на 9%.

Ранее Город55 писал, что пост гендиректора в акционерном обществе «ГК „Иртыш“» занял Алексей Саяпин. Официальные изменения в руководстве произошли 30 мая, но по факту к обязанностям Саяпин приступил еще 27 мая. На прошлом неделе, кроме того, своих представителей в совет директоров гостиничного комплекса утвердила городская администрация.

Мэрия Омска назначила представителей в совет директоров гостиницы «Иртыш»
Узнать подробнее
#ГК "Иртыш"#Беженцы#Гостиницы#Донбасс#Контракт#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Вчера, 09:02
Главой Кормиловского района избрали бывшего директора школы Вячеслава Бусса
Сегодня, 03:38
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана
Сегодня, 05:33