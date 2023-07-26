Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Акционерное общество «Гостиничный комплекс „Иртыш“» получило очередной контракт по организации проживания и питания лиц, которые вынужденно покинули территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, а также Украины. За свои услуги «Иртыш» получит от министерства региональной безопасности Омской области 15,032 млн рублей.
Беженцев будут селить в гостинице с 1 июля по 31 декабря 2023 года. По условиям контракта, один день проживания в «Иртыше» стоит 1090 рублей. На шесть месяцев заложили 7290 человеко-дней, что обойдется в 7 946 100 рублей за весь период размещения.
Питание одного взрослого в сутки стоит 972,93 рубля (5 292 739 рублей за весь срок), детей от 3 до 18 лет будут кормить за 967,38 рублей (1 741 284 рубля за все дни), а детей до 3 лет — за 1056,76 рублей (52 838 рублей за весь период).
Отметим, что аналогичный контракт «Иртыш» уже получал в январе этого года. Тогда акционерному обществу должны были заплатить за организацию проживания и питания беженцев 13 млн. За полгода услуги подорожали примерно на 9%.
Ранее Город55 писал, что пост гендиректора в акционерном обществе «ГК „Иртыш“» занял Алексей Саяпин. Официальные изменения в руководстве произошли 30 мая, но по факту к обязанностям Саяпин приступил еще 27 мая. На прошлом неделе, кроме того, своих представителей в совет директоров гостиничного комплекса утвердила городская администрация.