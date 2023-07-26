Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»

Питание одного взрослого в сутки стоит 972,93 рубля (5 292 739 рублей за весь срок), детей от 3 до 18 лет будут кормить за 967,38 рублей (1 741 284 рубля за все дни), а детей до 3 лет — за 1056,76 рублей (52 838 рублей за весь период).