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Донбасс

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2024
«Безучастных нет вообще»: депутат омского Заксобрания Коренной о помощи Стаханову
10 сентября, 04:00
2023
Омская область отправила гуманитарный конвой для бойцов СВО и жителей Донбасса
17 декабря 2023, 12:18
Омские активисты отправили с «Единой Россией» новую партию гумпомощи на Донбасс
Первоклассники Стаханова пойдут в школу в принадлежностями, собранными неравнодушными омичами.
23 августа 2023, 06:20
Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс
28 июля 2023, 03:54
Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»
26 июля 2023, 06:38
Хоценко и Газманов отправили груз гуманитарной помощи из Омска в зону СВО
1 мая 2023, 13:55
Омских волонтеров проводили в ЛНР
Волонтеры вернутся через две недели.
5 февраля 2023, 10:06
2022
Как добровольцам из Омска попасть на Донбасс?
25 июля 2022, 11:34
Социолог Шугалей: российские города должны стать побратимами городов в ДНР и ЛНР
6 мая 2022, 15:10

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