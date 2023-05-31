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Бывший банкрот Алексей Саяпин стал генеральным директором гостиницы «Иртыш»

31 мая 2023, 07:04
Фото: Город55
Это уже вторая попытка: первая закончилась неудачей из-за противодействия налоговой службы.

В акционерном обществе «Гостиница „Иртыш“» сменилось руководство. С 30 мая генеральным директором АО является Алексей Саяпин (до этого заместитель руководителя), сменивший на этом посту Илью Очкина.

Стоит отметить, что Саяпин еще в ноябре 2018 года был назначен директором гостиницы «Иртыш» (тогда еще МУПа), но налоговики отказались признать за ним право подписи финансовых документов, поскольку в 2016 году он был признан банкротом по иску Сбербанка. В итоге Саяпин занял пост заместителя директора.

В телефонном разговоре с Городом55 новый гендиректор рассказал, что фактически занял пост еще 27 мая и что связи с историей о банкротстве здесь нет никакой.

— Никаких ограничений не было, это была неверная интерпретация, — объяснил Саяпин. — Кассационный суд в свое время принял соответствующее решение.

Напомним, что гостиница «Иртыш» совсем недавно была преобразована в акционерное общество из МУПа. Саяпин рассказал, что у него уже есть план действий по улучшению финансовых показателей гостиницы и формированию у ее постояльцев «приятного послевкусия» после пребывания в Омске.

С другими бизнес-активами Саяпин на данный момент не связан. При этом с 2012 года он заседает в Омском городском совете.

Апелляционный суд не позволил депутату Саяпину стать директором гостиницы «Иртыш»
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#Николай Эйхвальд#Гостиница Иртыш#Бизнес#Новости#Алексей Саяпин
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