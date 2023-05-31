Бывший банкрот Алексей Саяпин стал генеральным директором гостиницы «Иртыш»

Напомним, что гостиница «Иртыш» совсем недавно была преобразована в акционерное общество из МУПа. Саяпин рассказал, что у него уже есть план действий по улучшению финансовых показателей гостиницы и формированию у ее постояльцев «приятного послевкусия» после пребывания в Омске.