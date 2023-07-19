Мэрия Омска назначила представителей в совет директоров гостиницы «Иртыш»

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Администрация Омска назначила своих представителей в совет директоров гостиничного комплекса «Иртыш». Такое распоряжение 17 июля подписал мэр города Сергей Шелест.
В совет директоров вошли заммэра Владимир Куприянов, управляющая делами администрации Светлана Абдулазизова, директор департамент имущественных отношений Дмитрий Махиня, заместитель директора департамента финансов Константин Окишев и первый заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.
Отметим, что 100% уставного капитала гостиничного комплекса находятся в муниципальной собственности города. В конце мая закончилась реорганизация гостиницы — МУП превратился в акционерное общество. С 30 мая генеральным директором АО является Алексей Саяпин (до этого заместитель руководителя), сменивший на этом посту Илью Очкина.