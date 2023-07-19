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Мэрия Омска назначила представителей в совет директоров гостиницы «Иртыш»

19 июля 2023, 05:09
Фото: Город55
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100% уставного капитала гостиничного комплекса находятся в муниципальной собственности города.

Администрация Омска назначила своих представителей в совет директоров гостиничного комплекса «Иртыш». Такое распоряжение 17 июля подписал мэр города Сергей Шелест.

В совет директоров вошли заммэра Владимир Куприянов, управляющая делами администрации Светлана Абдулазизова, директор департамент имущественных отношений Дмитрий Махиня, заместитель директора департамента финансов Константин Окишев и первый заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Отметим, что 100% уставного капитала гостиничного комплекса находятся в муниципальной собственности города. В конце мая закончилась реорганизация гостиницы — МУП превратился в акционерное общество. С 30 мая генеральным директором АО является Алексей Саяпин (до этого заместитель руководителя), сменивший на этом посту Илью Очкина.

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#Евгений Игишев#Гостиница Иртыш#Гостиница#Совет директоров#Мэрия#Сергей шелест#Общество#Омск#Омская область
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