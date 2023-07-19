Мэрия Омска назначила представителей в совет директоров гостиницы «Иртыш»

Отметим, что 100% уставного капитала гостиничного комплекса находятся в муниципальной собственности города. В конце мая закончилась реорганизация гостиницы — МУП превратился в акционерное общество. С 30 мая генеральным директором АО является Алексей Саяпин (до этого заместитель руководителя), сменивший на этом посту Илью Очкина.