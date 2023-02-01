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Published Сегодня, 09:43

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Контракт на 13 млн. Беженцев из Украины в Омске снова поселят в гостинице «Иртыш»

1 февраля 2023, 09:43
Фото: Город55

В Омске беженцев из Украины разместят в гостинице «Иртыш»

Контракт заключили 26 января 2023 года.

В открытом доступе опубликовали контракт для организации проживания и питания лиц, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

6 900 беженцев разместят в Омске с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в гостинице «Иртыш». В документах указано, что стоимость контракта вышла в 13 053 880 рублей.

Отметим, что проживание в день стоит 1 тысячу рублей и обойдется в 6,9 миллионов рублей за весь срок. Питание на одного взрослого в сутки стоит 893 рубля и обойдется в 3 838 180 рублей за все дни. Для детей от 3-х до 18-ти лет рассчитано 888 рублей в день, за весь срок выйдет — 96 950 рублей. А для детей до 3-х лет питание за день выходит 970 рублей и в общей сумме составит— 96 950 рублей.

Напомним, что беженцев уже заселили с 12 апреля по 31 декабря 2022 года в гостиницу «Иртыш».

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#Ксения Карагодина#Украина#Беженцы#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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