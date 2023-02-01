Контракт на 13 млн. Беженцев из Украины в Омске снова поселят в гостинице «Иртыш»

Отметим, что проживание в день стоит 1 тысячу рублей и обойдется в 6,9 миллионов рублей за весь срок. Питание на одного взрослого в сутки стоит 893 рубля и обойдется в 3 838 180 рублей за все дни. Для детей от 3-х до 18-ти лет рассчитано 888 рублей в день, за весь срок выйдет — 96 950 рублей. А для детей до 3-х лет питание за день выходит 970 рублей и в общей сумме составит— 96 950 рублей.