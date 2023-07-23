Жалобы на собак, обмеление Иртыша, странности аэропорта. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
И снова о вечном. Собаки. Омичи в соцсетях начали массово жаловаться на хозяев, которые выгуливают псов не по правилам. Без намордника и паводка, в неположенных местах. Мы представляем все стороны общественного конфликта:
Нас ждет «низкая межень». Да, мы тоже не знали, что это такое. Оказалось, это опасное обмеление водоемов. И оно уже через несколько дней настигнет Иртыш. Подробности:
С Омским аэропортом творится что-то странное. Пять отмененных рейсов, три задержки. Мы в деталях описали, кому, сколько и чего пришлось ждать, а кто так и не дождался.