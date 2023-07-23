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Жалобы на собак, обмеление Иртыша, странности аэропорта. Новости воскресного Омска

23 июля 2023, 14:00
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

Выгул домашних собак

И снова о вечном. Собаки. Омичи в соцсетях начали массово жаловаться на хозяев, которые выгуливают псов не по правилам. Без намордника и паводка, в неположенных местах. Мы представляем все стороны общественного конфликта:

«Устала от нападений». Омичи массово осуждают собачников за неправильный выгул
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Обмеление Иртыша

Нас ждет «низкая межень». Да, мы тоже не знали, что это такое. Оказалось, это опасное обмеление водоемов. И оно уже через несколько дней настигнет Иртыш. Подробности:

Обмеление Иртыша и жуткие грозы. Что ждет омичей на следующей неделе
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Омский аэропорт

С Омским аэропортом творится что-то странное. Пять отмененных рейсов, три задержки. Мы в деталях описали, кому, сколько и чего пришлось ждать, а кто так и не дождался.

Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту
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#Животные#Природа#Аэропорт#Город#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область
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