Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
За последние несколько часов в расписании Омского аэропорта наблюдается немало изменений.
Ночной рейс в Астану (Нур-Султан) компании «Казах Эйр» был задержан на 25 минут, самолет отправился 23 июля в 01:05. С отставанием вылетел и борт «Турецких авиалиний» в Анталью. По расписанию должен был в 04:49, по факту — в 05:29. Утренний рейс в Санкт-Петербург (Пулково) тоже был с задержкой. Самолет компании «Россия» вылетел из Омска в 10:02 вместо 09:40.
Вечерний рейс в Астану (Нур-Султан) перевозчика «Казах Эйр» на 23 июля отменен. Борт должен был прибыть в 16:50 по местному времени. Соответственно, не будет и обратного рейса из нашего города в 17:40. Отмена также коснулась маршрута Сургут-Омск. Борт ожидали в воскресенье в 15:05. Авиаперевозчик — «ЮТэйр».
Что касается следующих суток, на 24 июля изменения в расписании тоже наблюдаются. Отменен рейс из Уфы Минеральные воды компании «Азимут» на 09:40. Соответственно, обратного полета на 11:15 тоже не будет.