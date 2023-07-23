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Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту

23 июля 2023, 05:19
Фото: 1MI
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В Омском аэропорту отменили сразу пять рейсов

За сутки задержано три рейса, отменено пять.

За последние несколько часов в расписании Омского аэропорта наблюдается немало изменений.

Ночной рейс в Астану (Нур-Султан) компании «Казах Эйр» был задержан на 25 минут, самолет отправился 23 июля в 01:05. С отставанием вылетел и борт «Турецких авиалиний» в Анталью. По расписанию должен был в 04:49, по факту — в 05:29. Утренний рейс в Санкт-Петербург (Пулково) тоже был с задержкой. Самолет компании «Россия» вылетел из Омска в 10:02 вместо 09:40.

Вечерний рейс в Астану (Нур-Султан) перевозчика «Казах Эйр» на 23 июля отменен. Борт должен был прибыть в 16:50 по местному времени. Соответственно, не будет и обратного рейса из нашего города в 17:40. Отмена также коснулась маршрута Сургут-Омск. Борт ожидали в воскресенье в 15:05. Авиаперевозчик — «ЮТэйр».

Что касается следующих суток, на 24 июля изменения в расписании тоже наблюдаются. Отменен рейс из Уфы Минеральные воды компании «Азимут» на 09:40. Соответственно, обратного полета на 11:15 тоже не будет.

Из-за плохой погоды шесть рейсов утром вылетели с задержкой из омского аэропорта
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#Аэропорт#Омский аэропорт#Задержка рейса#Отмена рейса#Общество#Город#Новости#Омск#Астана#Санкт-Петербург#Уфа#Минеральные воды
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