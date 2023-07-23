Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту

Ночной рейс в Астану (Нур-Султан) компании «Казах Эйр» был задержан на 25 минут, самолет отправился 23 июля в 01:05. С отставанием вылетел и борт «Турецких авиалиний» в Анталью. По расписанию должен был в 04:49, по факту — в 05:29. Утренний рейс в Санкт-Петербург (Пулково) тоже был с задержкой. Самолет компании «Россия» вылетел из Омска в 10:02 вместо 09:40.