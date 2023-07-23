Обмеление Иртыша и жуткие грозы. Что ждет омичей на следующей неделе

В ночь на вторник похолодает до +11. Осадки и грозовые явления сохранятся. В дневное время 25 июля столбик термометра поднимется до +28 градусов. Местами по области ожидается кратковременные дождь, гроза. Ветер от 8 до 13 метров в секунду. Аналогичный прогноз в Обь-Иртышском УГМС делают и на среду, 26 июля.