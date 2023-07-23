Обмеление Иртыша и жуткие грозы. Что ждет омичей на следующей неделе

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Неделя для омичей начнется с грозы и кратковременного дождя. Местами порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит +27 градусов.
В ночь на вторник похолодает до +11. Осадки и грозовые явления сохранятся. В дневное время 25 июля столбик термометра поднимется до +28 градусов. Местами по области ожидается кратковременные дождь, гроза. Ветер от 8 до 13 метров в секунду. Аналогичный прогноз в Обь-Иртышском УГМС делают и на среду, 26 июля.
Отдельное предупреждение метеорологов касается водоемов. Уровень воды в реке Иртыш у поселка Черлак 27 июля достигнет критерия «низкая межень» — 210 сантиметров. Это явление расценивается как опасное. Напомним, 22 июля на водоеме по этой причине произошел инцидент: