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«Устала от нападений». Омичи массово осуждают собачников за неправильный выгул

23 июля 2023, 09:21
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи массово пожаловались на нарушения правил выгула собак

Авторы поделились своими историями. Мнения горожан разошлись.

Горожане вновь поднимают в социальных сетях актуальную тему — обращение с животными, в частности речь о выгуле собак. Полемику вызвал пост в группе «Омск ВК». Автор — владелец крупной (27 кг) собаки. Говорит, выгуливает пса всегда на поводке и в наморднике.

«Я устала от нападений. В прошлый раз напала агрессивная собака без паводка и намордника. Мой сильно испугался, орал на всю улицу. Та вцепилась ему в живот. Было несколько кровавых ссадин. Еще недели две боялся выходить на прогулку. После нападения я отогнала собаку, а хозяева куда-то растворились», — описывает ситуацию возмущенная омичка.

Аналогичный случай произошел на днях. На питомца автора поста налетела бойцовская собака. На шее пса осталось две раны, на горле и боках — кровавые ссадины. Владелица призывает горожан соблюдать правила выгула животных, напоминает и о соответствующих нормах закона.

В комментариях пользователи поделились похожими историями. Правда, некоторые сделали вывод, что выгуливать псов нужно все-таки без намордников — чтобы отбиваться смог.

Еще одно сообщение, вызвавшее общественный резонанс, опубликовано в группе «ЧП Омск». Автор описывает: во дворе дома №32 по улице Заозерная есть хоккейная коробка. Там каждый день хозяева выгуливают собак, якобы без намордников и поводков. «Ночью от лая невозможно уснуть, так как от жары окна открыты. При этом хозяева не убирают за своими животными. На справедливые замечания окружающих часто реагируют неадекватно: кричат, оскорбляют, хамят», — делится местный житель.

На той же коробке днем играют дети. Автор поста напоминает, что по закону выгул собак на детских и спортивных площадках запрещен. Наказание — административный штраф. Правда, говорит омич, соседей к ответственности не привлекали.

К публикации приложено с места событий. Во дворе действительно есть старая хоккейная коробка. На записи видно, как там стоят несколько человек с крупными собаками.

двор на Заозернойдвор на Заозерной
двор на Заозерной
Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Пользователи в комментариях традиционно разделились на два лагеря. Многие обратили внимание на состояние хоккейной коробки: много нескошенной травы, вряд ли на такой площадке играют дети. К беседе подключились и другие жители местных домов, говорят, на видео еще мало собак, летом многие на дачах, в другие дни животных гораздо больше. Недовольства выразил не только автор поста.

Соседям предложили подключить к вопросу старшую по дому, чтобы решить конфликт цивилизованно. Прозвучала в комментариях еще одна занимательная версия: «К каждому дому закреплена детская площадка. Должна быть и площадка для выгула. Строиться они должны на средства дома. Если есть на детей, должны быть и на собак. Все собственники МКД равны в правах, почему в приоритете только детские площадки».

Некоторые комментаторы разделили негодование автора поста по поводу собачьих отходов жизнедеятельности. Горожане редко видят, чтобы хозяева убирали за животными.

#Собаки#Жалобы#Животные#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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