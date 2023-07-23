«Устала от нападений». Омичи массово осуждают собачников за неправильный выгул

Соседям предложили подключить к вопросу старшую по дому, чтобы решить конфликт цивилизованно. Прозвучала в комментариях еще одна занимательная версия: «К каждому дому закреплена детская площадка. Должна быть и площадка для выгула. Строиться они должны на средства дома. Если есть на детей, должны быть и на собак. Все собственники МКД равны в правах, почему в приоритете только детские площадки».