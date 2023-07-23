«Устала от нападений». Омичи массово осуждают собачников за неправильный выгул

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Горожане вновь поднимают в социальных сетях актуальную тему — обращение с животными, в частности речь о выгуле собак. Полемику вызвал пост в группе «Омск ВК». Автор — владелец крупной (27 кг) собаки. Говорит, выгуливает пса всегда на поводке и в наморднике.
«Я устала от нападений. В прошлый раз напала агрессивная собака без паводка и намордника. Мой сильно испугался, орал на всю улицу. Та вцепилась ему в живот. Было несколько кровавых ссадин. Еще недели две боялся выходить на прогулку. После нападения я отогнала собаку, а хозяева куда-то растворились», — описывает ситуацию возмущенная омичка.
Аналогичный случай произошел на днях. На питомца автора поста налетела бойцовская собака. На шее пса осталось две раны, на горле и боках — кровавые ссадины. Владелица призывает горожан соблюдать правила выгула животных, напоминает и о соответствующих нормах закона.
В комментариях пользователи поделились похожими историями. Правда, некоторые сделали вывод, что выгуливать псов нужно все-таки без намордников — чтобы отбиваться смог.
Еще одно сообщение, вызвавшее общественный резонанс, опубликовано в группе «ЧП Омск». Автор описывает: во дворе дома №32 по улице Заозерная есть хоккейная коробка. Там каждый день хозяева выгуливают собак, якобы без намордников и поводков. «Ночью от лая невозможно уснуть, так как от жары окна открыты. При этом хозяева не убирают за своими животными. На справедливые замечания окружающих часто реагируют неадекватно: кричат, оскорбляют, хамят», — делится местный житель.
На той же коробке днем играют дети. Автор поста напоминает, что по закону выгул собак на детских и спортивных площадках запрещен. Наказание — административный штраф. Правда, говорит омич, соседей к ответственности не привлекали.
К публикации приложено с места событий. Во дворе действительно есть старая хоккейная коробка. На записи видно, как там стоят несколько человек с крупными собаками.
Пользователи в комментариях традиционно разделились на два лагеря. Многие обратили внимание на состояние хоккейной коробки: много нескошенной травы, вряд ли на такой площадке играют дети. К беседе подключились и другие жители местных домов, говорят, на видео еще мало собак, летом многие на дачах, в другие дни животных гораздо больше. Недовольства выразил не только автор поста.
Соседям предложили подключить к вопросу старшую по дому, чтобы решить конфликт цивилизованно. Прозвучала в комментариях еще одна занимательная версия: «К каждому дому закреплена детская площадка. Должна быть и площадка для выгула. Строиться они должны на средства дома. Если есть на детей, должны быть и на собак. Все собственники МКД равны в правах, почему в приоритете только детские площадки».
Некоторые комментаторы разделили негодование автора поста по поводу собачьих отходов жизнедеятельности. Горожане редко видят, чтобы хозяева убирали за животными.