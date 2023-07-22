Сорняки в городе, достройка корпуса ОмГУ и новая транспортная развязка. Омск за день

Согласно заключенному контракту, к 31 июля строительство развязки по улице 3-я Островская должно быть завершено. Сейчас готовность объекта составляет 90%. Тут уже есть освещение, тротуар, велосипедная дорожка, парковка на 252 места и ливневая канализация. На территории также можно будет заниматься спортом; есть площадка с тренажерами. Осталось закончить дорожную разметку, вывести весь строительный мусор и засеять участок газонными травами.