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Сорняки в городе, достройка корпуса ОмГУ и новая транспортная развязка. Омск за день

22 июля 2023, 14:58
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи пожаловались на заросли на улицах города

Удручающую картину, портящую впечатление о городе, омичи заметили на улицах Маяковского, Богдана Хмельницого и Кирова. Как позже сообщили представители администрации, устранить проблему оперативно не получится. Причина — нехватка рабочих и большой объем работы. Даже привлечение сторонних подрядчиков и дополнительно набор сезонных рабочих не помогает ситуации.

«Не хватает ресурсов». В мэрии Омска объяснили, почему город зарос сорняками
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Новость №2. Недостроенный корпус ОмГУ на Фрунзе планируют закончить в начале 2024 года

Врио губернатора Виталий Хоценко распорядился, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в первые три месяца следующего года. Чтобы проект был точно реализован, он обратился за поддержкой к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову. Специалисты областного минстроя должны будут следить за сроками исполнения работ, чтобы корпус привели в порядок к нужному сроку.

Недостроенный корпус ОмГУ на Фрунзе хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году
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Новость № 3. Транспортную развязку у Ленинградского моста закончат к концу следующей недели

Согласно заключенному контракту, к 31 июля строительство развязки по улице 3-я Островская должно быть завершено. Сейчас готовность объекта составляет 90%. Тут уже есть освещение, тротуар, велосипедная дорожка, парковка на 252 места и ливневая канализация. На территории также можно будет заниматься спортом; есть площадка с тренажерами. Осталось закончить дорожную разметку, вывести весь строительный мусор и засеять участок газонными травами.

Транспортная развязка у Ленинградского моста в Омске будет готова к концу июля
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