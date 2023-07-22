Сорняки в городе, достройка корпуса ОмГУ и новая транспортная развязка. Омск за день

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Удручающую картину, портящую впечатление о городе, омичи заметили на улицах Маяковского, Богдана Хмельницого и Кирова. Как позже сообщили представители администрации, устранить проблему оперативно не получится. Причина — нехватка рабочих и большой объем работы. Даже привлечение сторонних подрядчиков и дополнительно набор сезонных рабочих не помогает ситуации.
Врио губернатора Виталий Хоценко распорядился, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в первые три месяца следующего года. Чтобы проект был точно реализован, он обратился за поддержкой к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову. Специалисты областного минстроя должны будут следить за сроками исполнения работ, чтобы корпус привели в порядок к нужному сроку.
Согласно заключенному контракту, к 31 июля строительство развязки по улице 3-я Островская должно быть завершено. Сейчас готовность объекта составляет 90%. Тут уже есть освещение, тротуар, велосипедная дорожка, парковка на 252 места и ливневая канализация. На территории также можно будет заниматься спортом; есть площадка с тренажерами. Осталось закончить дорожную разметку, вывести весь строительный мусор и засеять участок газонными травами.