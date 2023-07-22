Транспортная развязка у Ленинградского моста в Омске будет готова к концу июля

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Подрядная организация ООО «СтройТраст» заканчивает строительство транспортной развязки по улице 3-я Островская. Ее протяженность составляет 670 метров. Объект готов на 90%, работы должны быть закончены к 31 июля.
Здесь уже есть фонарное освещение, ливневая канализация, тротуар, велосипедная дорожка и парковка на 252 места. Помимо этого у развязки обустроены зоны для отдыха пешеходов и велосипедистов. Для них тут поставили скамейки, урны, вазоны. Кроме того, есть на территории и спортивная площадка с тренажерами.
«При работе на объекте также были учтены потребности маломобильных групп населения. Оборудованы специальные стояночные места, устроены пониженный бортовой камень и специальные тактильные указатели», — рассказал замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.
Специалисты «СтройТраста» на завершающем этапе вывозят строительный мусор, засеивают участок газонными травами и заканчивают наносить разметку. Отметим, что на строительство развязки выделено 242,5 млн рублей.
На Ленинградском мосту также продолжаются работы, готовность объекта составляет 25%. За тем, как идет капремонт, активно следят представители департамента строительства и сотрудники ООО «Технадзор». Строители работают как на видимой части моста, так и внутри него. Обновлением сооружения занимаются больше 160 человек.
Пока что работы идут на одной из частей моста, а в октябре «СтройТраст» займется другой стороной. К началу следующего лета мост должен быть готов.