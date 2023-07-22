Транспортная развязка у Ленинградского моста в Омске будет готова к концу июля

Здесь уже есть фонарное освещение, ливневая канализация, тротуар, велосипедная дорожка и парковка на 252 места. Помимо этого у развязки обустроены зоны для отдыха пешеходов и велосипедистов. Для них тут поставили скамейки, урны, вазоны. Кроме того, есть на территории и спортивная площадка с тренажерами.