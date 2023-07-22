«Не хватает ресурсов». В мэрии Омска объяснили, почему города зарос сорняками

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Жители областного центра пожаловались на внешний вид города. Одна из женщин заметила, что в Омске достаточно много сорняковых растений, которые разрастаются и портят городской облик. Жалоба была оставлена в телеграм-канале бывшего мэра Омска, депутата Госдумы Оксаны Фадиной.
«Мне вот очень интересно, почему город зарастает сорняками и никто не косит? Сегодня проехала по Маяковского, Богдана Хмельницого, Кирова — печальная картина», — написала омичка.
Чуть позже представители городской администрации дали ответ. Как отметили в пресс-центре, у коммунальщиков достаточно большой объем работы по скосу травы. Они работают в скверах, вдоль дорогах и других местах общего пользования.
«Для того, чтобы одномоментно зайти на все территории, не хватает ресурсов. Поэтому мероприятия проводятся планомерно имеющимися силами — рабочие перемещаются от одного участка к другому, бригады косильщиков работают во всех округах ежедневно», — объяснили в мэрии.
По информации работников администрации, для покоса травы был объявлен дополнительно набор сезонных рабочих. Помимо этого к работе привлекают сторонних подрядчиков.
«Просим набраться терпения, кошение городских территорий будет проводиться на протяжении всего летнего и частично осеннего периодов», — сообщается в ответном комментарии.
Омичи в свою очередь предложили привлекать к покосу травы подростков, среди которых достаточно много тех, кто желает найти подработку на лето.
Напомним, что в Таре местные жители видели черную змею прямо в центре города. Многих обеспокоило ее появление, однако кто-то из тарчан сказал, что она обосновалась прямо на улице и живет там уже какое-то время. По словам очевидцев, змея прячется в высокой траве рядом с одним из домов, где на протяжении всего лета не организуют покос.