«Не хватает ресурсов». В мэрии Омска объяснили, почему города зарос сорняками

Напомним, что в Таре местные жители видели черную змею прямо в центре города. Многих обеспокоило ее появление, однако кто-то из тарчан сказал, что она обосновалась прямо на улице и живет там уже какое-то время. По словам очевидцев, змея прячется в высокой траве рядом с одним из домов, где на протяжении всего лета не организуют покос.