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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

иллюстрация

Инвестиционный проект: в Омской области хотят построить новый зоопарк

2 мая 2024, 03:58
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, где в Омской области хотят построить новый зоопарк

Сергей Оркиш уточнил, что новый зоопарк построят в Чернолученской зоне. Для проекта уже подготовили всю документацию. Ее созданием занималась московская компания, название которой бизнесмен разглашать не стал.

В Омской области обсуждают возможность строительства нового зоопарка. По словам Сергея Оркиша, почетного строителя РФ и бывшего депутата Законодательного собрания, новый зоопарк планируют построить в Чернолученской зоне. Об этом он рассказал в интервью Первому городскому каналу.

«Очень серьезный у нас проект лежит, еще пока не реализован, думаем. Строительство зоопарка. Рядом с Омском, в Чернолученской зоне. Там есть у нас земля, но мы пока к нему не приступали. Думаю, будет инвестиционный проект», — поделился Сергей Оркиш.

Оркиш также отметил, что для проекта уже подготовлена вся необходимая документация. За подготовку документов отвечала компания из Москвы, название которой бизнесмен не разглашает.

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#Общество#Омск#Омская область#Москва#Зоопарк#Новости
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