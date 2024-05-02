Инвестиционный проект: в Омской области хотят построить новый зоопарк

Стало известно, где в Омской области хотят построить новый зоопарк

Сергей Оркиш уточнил, что новый зоопарк построят в Чернолученской зоне. Для проекта уже подготовили всю документацию. Ее созданием занималась московская компания, название которой бизнесмен разглашать не стал.