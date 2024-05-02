Инвестиционный проект: в Омской области хотят построить новый зоопарк

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В Омской области обсуждают возможность строительства нового зоопарка. По словам Сергея Оркиша, почетного строителя РФ и бывшего депутата Законодательного собрания, новый зоопарк планируют построить в Чернолученской зоне. Об этом он рассказал в интервью Первому городскому каналу.
«Очень серьезный у нас проект лежит, еще пока не реализован, думаем. Строительство зоопарка. Рядом с Омском, в Чернолученской зоне. Там есть у нас земля, но мы пока к нему не приступали. Думаю, будет инвестиционный проект», — поделился Сергей Оркиш.
Оркиш также отметил, что для проекта уже подготовлена вся необходимая документация. За подготовку документов отвечала компания из Москвы, название которой бизнесмен не разглашает.