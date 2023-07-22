Недостроенный корпус ОмГУ на Фрунзе хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году

Сегодня, 22 июля, врио губернатора Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест посетили здание строящегося главного корпуса ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Объект не могут закончить с 2006 года из-за поздних сроков заключения соглашения и поставки материалов. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, некоторые виды работ не получается выполнить из-за погодных условий.