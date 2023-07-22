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Недостроенный корпус ОмГУ на Фрунзе хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году

22 июля 2023, 11:11
Фото: пресс-служба правительства Омской области

Виталий Хоценко посетил недостроенный корпус ОмГУ

Областной минстрой будет контролировать ход последующих работ на объекте.

Сегодня, 22 июля, врио губернатора Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест посетили здание строящегося главного корпуса ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Объект не могут закончить с 2006 года из-за поздних сроков заключения соглашения и поставки материалов. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, некоторые виды работ не получается выполнить из-за погодных условий.

Проректор ОмГУ Руслан Смаилов отметил также, что на завершение проекта повлияли неисполненные обязательства предыдущего подрядчика, которые не входят в действующий госконтракт.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Хоценко поставил задачу ввести в эксплуатацию главный корпус ОмГУ в первом квартале 2024 года. Представители областного минстроя будут активно следить за тем, чтобы поручение было исполнено.

«Постараемся помочь университету. Есть договоренность с Министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Берем эту стройку под контроль региональный. Каждый понедельник руководство университета будет докладывать по статусу. Будем думать, как решить все административные вопросы, связанные с подключением к коммуникациям. Уверен, общими усилиями сможем завершить дело», — отметил врио губернатора.

В здании нужно привести в порядок инженерные системы, закончить отделку и привести в корпус оборудование. После этого здесь смогут обучаться студенты юрфака ОмГУ. Сюда также планируется переместить администрацию вуза и Центр делового образования.

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#Образование#Политика#Виталий Мутко#Новости#Омск#Виталий Хоценко#Сергей шелест#Алина Ясинская
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