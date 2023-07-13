Ликвидация свалок, баннер у драмтеатра и отключение света в парке. Омск в четверг

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
До конца 2024 года в городе избавятся от крупнейших помоек, которые появились еще в середине прошлого века. В данный момент там находятся 11,5 млн кубических метров отходов. Чтобы улучшить состояние атмосферного воздуха и воды в регионе, правительство предусмотрит 8,2 млрд рублей на их рекультивацию. Помимо этого из областного бюджета выделят 116 млн рублей на ликвидацию 52 свалок в 18 муниципальных районах.
На днях у драматического театра горожане заметили основу для рекламного видеоэкрана. Это вызвало большую волну возмущений среди населения, так что мэрии пришлось обратить внимание на эту ситуацию. В городской администрации сегодня состоялось заседание по этому вопросу. По итогу, как рассказал мэр Сергей Шелест, схема размещения рекламных конструкций в ближайшее время будет пересмотрена. Однако речь шла только про центральную улицу — Любинский проспект.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что отдыхающие в парке застряли на каруселях, когда там внезапно перестало работать электричество. Представители парка поправили омичей и сказали, что у них в этот момент было все под контролем. Персонал выполнил ряд действий по уже отработанному алгоритму. Когда отключилось электроснабжение, работники моментально подсоединились к резервному генератору, а после спустили всех посетителей с аттракционов. На все это потребовалось несколько минут, так что на работу парка неожиданное отключение света, можно сказать, не повлияло.