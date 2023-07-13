Ликвидация свалок, баннер у драмтеатра и отключение света в парке. Омск в четверг

Очевидцы сообщили в соцсетях, что отдыхающие в парке застряли на каруселях, когда там внезапно перестало работать электричество. Представители парка поправили омичей и сказали, что у них в этот момент было все под контролем. Персонал выполнил ряд действий по уже отработанному алгоритму. Когда отключилось электроснабжение, работники моментально подсоединились к резервному генератору, а после спустили всех посетителей с аттракционов. На все это потребовалось несколько минут, так что на работу парка неожиданное отключение света, можно сказать, не повлияло.