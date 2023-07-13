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Ликвидация свалок, баннер у драмтеатра и отключение света в парке. Омск в четверг

13 июля 2023, 14:14
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омской области ликвидируют четыре городских и 52 районных свалки

До конца 2024 года в городе избавятся от крупнейших помоек, которые появились еще в середине прошлого века. В данный момент там находятся 11,5 млн кубических метров отходов. Чтобы улучшить состояние атмосферного воздуха и воды в регионе, правительство предусмотрит 8,2 млрд рублей на их рекультивацию. Помимо этого из областного бюджета выделят 116 млн рублей на ликвидацию 52 свалок в 18 муниципальных районах.

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Новость № 2. В Омске откажутся от идеи ставить видеоэкран на Любинском проспекте

На днях у драматического театра горожане заметили основу для рекламного видеоэкрана. Это вызвало большую волну возмущений среди населения, так что мэрии пришлось обратить внимание на эту ситуацию. В городской администрации сегодня состоялось заседание по этому вопросу. По итогу, как рассказал мэр Сергей Шелест, схема размещения рекламных конструкций в ближайшее время будет пересмотрена. Однако речь шла только про центральную улицу — Любинский проспект.

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Новость № 3. В омском парке «Вокруг света» неожиданно отключилось электричество

Очевидцы сообщили в соцсетях, что отдыхающие в парке застряли на каруселях, когда там внезапно перестало работать электричество. Представители парка поправили омичей и сказали, что у них в этот момент было все под контролем. Персонал выполнил ряд действий по уже отработанному алгоритму. Когда отключилось электроснабжение, работники моментально подсоединились к резервному генератору, а после спустили всех посетителей с аттракционов. На все это потребовалось несколько минут, так что на работу парка неожиданное отключение света, можно сказать, не повлияло.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Несанкционированная свалка#Ликвидация свалок#Рекультивация#Реклама#Видеоэкран#Омский академический театр драмы#Парк вокруг света#Отключение электричества#Аттракцион#Экология#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Омская область
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