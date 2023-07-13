Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Настоящий скандал разгорелся вокруг установки перед омским Драмтеатром и в других частях исторического центра Омска рекламных стел. Фундаменты под рекламные стелы уже залили возле драматического театра, в сквере имени Алтунина на пересечении улиц Ленина и Щербанева и в сквере имени Врубеля на пересечении улиц Ленина и Лермонтова.
Сегодня, 13 июля, в городской администрации прошло совещание, на котором как раз и обсудили сложившуюся проблему и пути ее решения.
Наружная реклама исчезла из исторического центра Омска после завершения ремонта и благоустройства улицы Ленина в 2016 году. Оставили здесь только вывески.
Спустя практически семь лет рекламные конструкции снова хотели вернуть, уточняя, что для центральной части Омска предусмотрена установка менее тяжелых для восприятия вертикальных стел размером 5 на 3 метра. Впервые такие рекламные видеоэкраны появились в Омске в конце 2020 года. Право установки и использования медиастел получило общество с ограниченной ответственностью «Новость». 50% эфирного времени на 20 таких экранах показывались ролики с социальной рекламой, тем не менее омичей огромные конструкции, уродующие город, естественно возмутили.
В 2023 году предусматривалась установка еще 21 стелы. Появиться они должны в Центральном, Советском и Кировском округах. Монтаж 14 рекламных конструкций снова доверили ООО «Новость», еще семь — ООО «Сибирь Аутдор». Всего их в Омске, получается, должно быть 41.
Наружная реклама исчезла с улицы Ленина в 2016-м из-за того, что многие конструкции находились там нелегально. Теперь же социальная реклама стала пользоваться огромным спросом и размещать ее желает большое количество людей. Кстати, по условиям конкурса на установку стел, социальная реклама должна занимать не менее 30% эфирного времени, все остальное время можно посвятить рекламе товаров и услуг.
«Социальная реклама развивается очень стремительно, с большими запросами к нам приходят, чтобы размещать социальную рекламу. Поэтому мы увеличиваем информационный ресурс. Это жизненно необходимо», — отметила начальник отдела развития рекламно-информационной среды управлением делами городской администрации Елена Карпова.
Одной из причин критики этой идеи является попадание стел в зону охраняемого природного ландшафта, хотя схема размещения рекламных конструкций была утверждена постановлением администрации Омска. Той самой администрации, которая в 2016 году боролась за чистоту исторического центра города и выносила рекламные щиты за его пределы.
«Разработка схемы ведется с учётом сохранения внешнего архитектурного облика города и постоянно корректируется с учетом городской ситуации. С момента принятия схемы размещения рекламных конструкций количество рекламных носителей в городе сокращено более чем на две трети», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Однако в случае с конструкциями у омской драмы и здания на ул. Ленина, 21, правила (не говоря об обещаниях не допустить рекламного произвола) все-таки нарушаются. Габариты медиастел больше, чем это разрешено. Например, у здания драмы запрещены рекламные конструкции с длиной стороны 2 метра и более, в зоне здания на ул. Ленина, 21 — рекламные конструкции с площадью информационного поля больше 1 кв. м и высотой больше 2 метров.
«Специалистами министерства культуры Омской области направлено письмо в Администрацию города Омска с предостережением, чтобы городские власти учли при планировании таких объектов расположение охранных зон», — уточнили в омском минкульте.
Проще говоря, региональный минкульт высказался радикально против установки стелл.
Нарастающий шквал критики вынудил городскую администрацию быстро созвать совещание и решить, что же дальше делать с рекламными видеоэкранами. Решение вышло как всегда компромиссным.
Остается только догадываться, что конкретно говорилось за «закрытыми дверьми». Но итог следующий: схему размещения рекламных конструкций пересмотрят, правда, только на территории Любинского проспекта. Произойдет это в ближайшее время.
«Считаю необходимым пересмотреть схему размещения новых рекламных конструкций на Любинском проспекте. Дал соответствующее поручение. Думаю, что подобные сооружения имеют место в городской среде, но не в историческом центре Омска», — прокомментировал итоги совещания Городу55 Сергей Шелест.
Таким образом, пересматривать место размещения будут только для трех конструкций по улице Ленина. Остальные медиаэкраны, которые собирались устанавливать на Лукашевича, проспекте Комарова, проспекте Мира, Карла Маркса и других улицах, появятся. Не исторический центр города, и ладно.
Как и в 2020 году одним из победителей конкурса на установку рекламных конструкций стала компания ООО «Новость», на тот момент она существовала чуть меньше года.
Зарегистрировал ООО «Новость» 1 августа 2019 года омский предприниматель Владимир Попов. В октябре 2020-го он покинул посты учредителя и директора. Принадлежать ООО стало Елене Подольской, а место директора получил Евгений Подольский. До этого момента фамилия Подольских никогда не фигурировала на рекламном рынке.
Очередная смена владельца в компании произошла в марте прошлого года — ООО перешло к Игорю Толстову. А месяц назад, когда Толстов стал совладельцем зарегистрированной в Екатеринбурге компании «Тераформ», ООО «Новость» обзавелось уральскими связями. Впрочем, возможно были они и раньше. Ведь некий Игорь Толстов упоминался даже на сайте мэрии Омска как представитель компании «Капитал-Строй», которая занимается теплыми остановками в городе. Почему компания тесно связана с выходцами с Уральских гор подробнее рассказано тут.
Тем временем ООО «Новость», получившее контракты на установку рекламных конструкций, по итогам прошлого года заимело выручку в 4,9 млн рублей (выросла на 11%). Чистая прибыль наоборот уменьшилась на 36%, составив 203 тысячи рублей.
Вторая компания «Сибирь Аутдор», которая установит семь рекламных видеоэкранов, является официальным партнером федерального оператора наружной рекламы. Владеет ею новосибирский бизнесмен Константин Валов, в директорах с 2019 года — Сергей Нагорный.
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Поручение мэра Сергея Шелеста об очень ограниченном пересмотре мест размещения рекламных конструкций только порождает новые вопросы. Непонятно, как будут регулировать вопрос с подрядчиком (ведь работа началась и фундамент уже залит) и какие финансовые последствия это повлечет за собой. Оперативно предоставить информацию о суммах, которые ООО «Новость» должно было ежемесячно платить за ту или иную конструкцию, в управделами Омска не смогли.
Не смогли ответить в ведомстве и на главный вопрос: если, судя по другим комментариям, в ведомстве знали о том, что устанавливать видеоэкраны в историческом центре города нельзя, зачем стали делать это тайно?