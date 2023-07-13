Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны

Очередная смена владельца в компании произошла в марте прошлого года — ООО перешло к Игорю Толстову. А месяц назад, когда Толстов стал совладельцем зарегистрированной в Екатеринбурге компании «Тераформ», ООО «Новость» обзавелось уральскими связями. Впрочем, возможно были они и раньше. Ведь некий Игорь Толстов упоминался даже на сайте мэрии Омска как представитель компании «Капитал-Строй», которая занимается теплыми остановками в городе. Почему компания тесно связана с выходцами с Уральских гор подробнее рассказано тут.