В омском парке опровергли данные о том, что на колесе обозрения застряли люди

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В соцсетях появилась информация, что сегодня, 13 июля, в парке «Вокруг света» посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света. Однако это не подтвердили сами представители развлекательной зоны. Как сообщили Городу55 в пресс-службе, в момент отключения городской сети электропитания парк тут же подключили к резервному генератору.
«После отключение городского электропитания в течение нескольких минут работа парка „Вокруг света“ была переведена в штатный режим. Ни один посетитель не застрял ни на одном из аттракционов, так как переподключение произошло очень оперативно», — добавили в администрации парка, отметив, что эта ситуация не связана с аномальной жарой.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, весь персонал подготовлен и работает по определенной схеме. Сначала устройства парка подключают к генератору, а после работники высаживают всех посетителей с аттракциона.
Напомним, что в начале июня в парке внезапно отключилось электричество. Тогда карусели также перевели на питание от генераторов.