В омском парке опровергли данные о том, что на колесе обозрения застряли люди

В соцсетях появилась информация, что сегодня, 13 июля, в парке «Вокруг света» посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света. Однако это не подтвердили сами представители развлекательной зоны. Как сообщили Городу55 в пресс-службе, в момент отключения городской сети электропитания парк тут же подключили к резервному генератору.