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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:30

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В омском парке опровергли данные о том, что на колесе обозрения застряли люди

13 июля 2023, 12:27
Фото: Парк Вокруг света
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По словам представителей парка, там не происходило никаких внештатных ситуаций.

В соцсетях появилась информация, что сегодня, 13 июля, в парке «Вокруг света» посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света. Однако это не подтвердили сами представители развлекательной зоны. Как сообщили Городу55 в пресс-службе, в момент отключения городской сети электропитания парк тут же подключили к резервному генератору.

«После отключение городского электропитания в течение нескольких минут работа парка „Вокруг света“ была переведена в штатный режим. Ни один посетитель не застрял ни на одном из аттракционов, так как переподключение произошло очень оперативно», — добавили в администрации парка, отметив, что эта ситуация не связана с аномальной жарой.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, весь персонал подготовлен и работает по определенной схеме. Сначала устройства парка подключают к генератору, а после работники высаживают всех посетителей с аттракциона.

Напомним, что в начале июня в парке внезапно отключилось электричество. Тогда карусели также перевели на питание от генераторов.

Омичи застряли на аттракционах. В парке «Вокруг Света» отключили электричество
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Парк вокруг света#Аттракцион#Отключение электричества
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