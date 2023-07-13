Вонь вышла из моды. На ликвидацию 52 свалок в Омской области выделили 116 миллионов

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Стало известно о намерениях правительства Омской области ликвидировать незаконные свалки в районах. На последней встрече члены заседании решили выделить из регионального бюджета на эти цели 116 млн рублей.
Деньги пойдут на борьбу с 52 несанкционированными мусорными площадками. Свалки планируется ликвидировать в границах областного центра, а также в 18 муниципальных районах, в том числе в Азовском, Знаменском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Называевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тевризском, Черлакском и Шербакульском районах. Местным администрациям выделят субсидии на организацию соответствующих работ.
На ликвидацию четырех городских свалок местные власти собираются потратить 8,2 млрд рублей. Мусор в этих местах копился с середины прошлого века. По последним данным, там насчитывается 11,5 млн кубических метров отходов. Предполагается, что после устранения помоек в черте города количество выбросов в Омской области снизится на 9%.