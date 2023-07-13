Вонь вышла из моды. На ликвидацию 52 свалок в Омской области выделили 116 миллионов

Деньги пойдут на борьбу с 52 несанкционированными мусорными площадками. Свалки планируется ликвидировать в границах областного центра, а также в 18 муниципальных районах, в том числе в Азовском, Знаменском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Называевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тевризском, Черлакском и Шербакульском районах. Местным администрациям выделят субсидии на организацию соответствующих работ.