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Вонь вышла из моды. На ликвидацию 52 свалок в Омской области выделили 116 миллионов

13 июля 2023, 13:23
Фото: Город55
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На ликвидацию 52 районных свалок в Омской области выделили 116 миллионов

18 муниципальных районов получат субсидии на выполнение соответствующих работ.

Стало известно о намерениях правительства Омской области ликвидировать незаконные свалки в районах. На последней встрече члены заседании решили выделить из регионального бюджета на эти цели 116 млн рублей.

Деньги пойдут на борьбу с 52 несанкционированными мусорными площадками. Свалки планируется ликвидировать в границах областного центра, а также в 18 муниципальных районах, в том числе в Азовском, Знаменском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Называевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тевризском, Черлакском и Шербакульском районах. Местным администрациям выделят субсидии на организацию соответствующих работ.

На ликвидацию четырех городских свалок местные власти собираются потратить 8,2 млрд рублей. Мусор в этих местах копился с середины прошлого века. По последним данным, там насчитывается 11,5 млн кубических метров отходов. Предполагается, что после устранения помоек в черте города количество выбросов в Омской области снизится на 9%.

Сокращаем выбросы. В Омской области начнется ликвидация четырех крупнейших свалок
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Экология#Здоровье#Несанкционированная свалка#Свалка#Незаконная свалка#Свалка отходов#Ликвидация свалок#Субсидии
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