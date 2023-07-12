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Омское УДХБ потратит еще 5 млн рублей на композиции для оформления «Флоры»

12 июля 2023, 11:04
Фото: 1MI
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На изготовление четырех композиций дается время до 3 августа.

Расходы на организацию цветочной выставки «Флора» в 2023 году продолжают расти. Еще 4,862 млн рублей омское УДХБ готово заплатить за изготовление и оформление четырех композиций. Появятся они на территории Выставочного сквера. Сдать готовые композиции необходимо до 3 августа.

Подрядчику за эту сумму предстоит охранять, поливать и при повреждении ремонтировать композиции до момента сдачи их городскому УДХБ. Заявки на аукцион будут принимать всего неделю — до 19 июля, итоги обещают подвести 21 июля.

Фото: Проект контракта

В проекте контракта опубликованы эскизы цветочных композиций. Среди них:

  • Шлейф любви;
  • Лучи знаний;
  • Круги времени;
  • Прекрасное в вечном.
Композиция Прекрасное в вечномКомпозиция Прекрасное в вечном
Композиция Круги времениКомпозиция Круги времени
Композиция Лучи времениКомпозиция Лучи времени
Композиция Шлейф любвиКомпозиция Шлейф любви
Композиция Прекрасное в вечном
Фото: Эскиз городской администрации

Напомним, что оформлением 12 других цветочных композиций займется омская предпринимательница Светлана Полевьянова. По информации Города55, она имеет отношение к компании «Цветы у Яблоньки», которая с 2016 года выигрывала подряды на оформление «Флоры». Повельянова получит от УДХБ 9,03 млн рублей. Здесь мы рассказывали, почему подписание договора сначала было под вопросом.

Еще 999 тысяч рублей пойдет на охрану объектов цветочной выставки. Контракт достался ЧОПу «Свои». В 2,6 млн рублей обойдется закупка цветочной рассады. Более 129 тысяч цветов омскому УДХБ поставит Илья Максимов, зарегистрированный в поселке Конезаводский. Кстати, озеленители уже приступили к высадке цветов для «Флоры».

Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
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#Юлия Истомина#Флора#Выставка#Цветы#Аукцион#УДХБ#Общество#Город#Культура#Новости#Омск
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