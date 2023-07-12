Омское УДХБ потратит еще 5 млн рублей на композиции для оформления «Флоры»

Напомним, что оформлением 12 других цветочных композиций займется омская предпринимательница Светлана Полевьянова. По информации Города55, она имеет отношение к компании «Цветы у Яблоньки», которая с 2016 года выигрывала подряды на оформление «Флоры». Повельянова получит от УДХБ 9,03 млн рублей. Здесь мы рассказывали, почему подписание договора сначала было под вопросом.