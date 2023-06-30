Охраной омской «Флоры-2023» за 996 тысяч рублей займется ЧОП «Свои»

Департамент городского хозяйства заплатит ЧОПу за работу 996 800 тысяч рублей (на 140 тысяч меньше начальной цены контракта). Работать фирма будет на территории Выставочного и Воскресенского сквера с 27 июля по 9 августа. Его подчиненным придется заходить на 12-, 17-часовые и суточные дежурства. Напомним, что круглосуточно охранять объекты «Флоры» подрядчик будет с 28 июля по 8 августа.