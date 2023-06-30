Охраной омской «Флоры-2023» за 996 тысяч рублей займется ЧОП «Свои»

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Омске подвели итоги аукциона на охрану объектов цветочной выставки «Флора-2023». На торги поступила только одна заявка. В итоге победителем признали частное охранное предприятие «Свои».
ЧОП зарегистрировали еще в 2008 год, но в феврале прошлого года в компании сменился собственник. Учредителем стала Людмила Прозорова. Кстати, выручка предприятия по итогам прошлого года составила 42,8 млн рублей, увеличившись на 37%.
Департамент городского хозяйства заплатит ЧОПу за работу 996 800 тысяч рублей (на 140 тысяч меньше начальной цены контракта). Работать фирма будет на территории Выставочного и Воскресенского сквера с 27 июля по 9 августа. Его подчиненным придется заходить на 12-, 17-часовые и суточные дежурства. Напомним, что круглосуточно охранять объекты «Флоры» подрядчик будет с 28 июля по 8 августа.
Оружия при себе у охранников не будет, но им собираются выдать наручники и резиновые палки отечественного производства.
Добавим, что еще одной статьей расходов по организации «Флоры-2023» будет закупка цветочной рассады. Подрядчик тоже уже известен: им стал Илья Максимов, зарегистрированный в поселке Конезаводский Омской области. Городское УДХБ заплатит ему 2,6 млн рублей за 129 250 цветов.