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Охраной омской «Флоры-2023» за 996 тысяч рублей займется ЧОП «Свои»

30 июня 2023, 09:11
Фото: 1MI
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Заявка компании оказалась единственной на торгах.

В Омске подвели итоги аукциона на охрану объектов цветочной выставки «Флора-2023». На торги поступила только одна заявка. В итоге победителем признали частное охранное предприятие «Свои».

ЧОП зарегистрировали еще в 2008 год, но в феврале прошлого года в компании сменился собственник. Учредителем стала Людмила Прозорова. Кстати, выручка предприятия по итогам прошлого года составила 42,8 млн рублей, увеличившись на 37%.

Департамент городского хозяйства заплатит ЧОПу за работу 996 800 тысяч рублей (на 140 тысяч меньше начальной цены контракта). Работать фирма будет на территории Выставочного и Воскресенского сквера с 27 июля по 9 августа. Его подчиненным придется заходить на 12-, 17-часовые и суточные дежурства. Напомним, что круглосуточно охранять объекты «Флоры» подрядчик будет с 28 июля по 8 августа.

Оружия при себе у охранников не будет, но им собираются выдать наручники и резиновые палки отечественного производства.

Добавим, что еще одной статьей расходов по организации «Флоры-2023» будет закупка цветочной рассады. Подрядчик тоже уже известен: им стал Илья Максимов, зарегистрированный в поселке Конезаводский Омской области. Городское УДХБ заплатит ему 2,6 млн рублей за 129 250 цветов.

Сюрприза не произошло. Оформление «Флоры» в Омске обойдется в 9 млн рублей
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#Юлия Истомина#Флора#Цветы#Охрана#УДХБ#Департамент городского хозяйства#Торги#Контракт#Общество#Город#Новости#Омск
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