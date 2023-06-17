14 миллионов на цветы. Омичам показали эскизы выставки «Флора-2023»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищет подрядчика для изготовления, монтажа и оформления ландшафтных экспозиции на выставке «Флора-2023». На эти цели выделили 13 893 333,33 рубля.
Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства традиционно пройдет на территории скверов «Выставочный» и «Воскресенский» в центре города. В обязанности победителя торгов, начиная с даты заключения контракта по 3 августа 2023 года, входит охрана, полив и ремонт при повреждении ландшафтных экспозиций и их частей.
На территории двух скверов оформят 14 ландшафтных экспозиций, которые будут соответствовать тематике выставки этого года — «Время выбрало нас». Разместить их планируют согласно следующим схемам:
В соответствии с техническим заданием подрядчику необходимо изготовить 14 ландшафтных композиций:
Напомним, ранее мэр Сергей Шелест рассказал, что на «Флоре» в этом году представят больше 30 композиций. Кстати, в мае стали звучать предложения о переносе выставки в другое место, например, на «Зеленый остров», но в итоге «Флора-2023» состоится в традиционном месте.