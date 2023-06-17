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14 миллионов на цветы. Омичам показали эскизы выставки «Флора-2023»

17 июня 2023, 10:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за строительство выставки «Флора-2023» подрядчику заплатят 14 млн рублей

В 2023 году экспозицию посвятят теме времени.

Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищет подрядчика для изготовления, монтажа и оформления ландшафтных экспозиции на выставке «Флора-2023». На эти цели выделили 13 893 333,33 рубля.

Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства традиционно пройдет на территории скверов «Выставочный» и «Воскресенский» в центре города. В обязанности победителя торгов, начиная с даты заключения контракта по 3 августа 2023 года, входит охрана, полив и ремонт при повреждении ландшафтных экспозиций и их частей.

На территории двух скверов оформят 14 ландшафтных экспозиций, которые будут соответствовать тематике выставки этого года — «Время выбрало нас». Разместить их планируют согласно следующим схемам:

Схема расположения экспозицийСхема расположения экспозиций
Схема расположения экспозицийСхема расположения экспозиций
Схема расположения экспозиций
Фото: Технический проект

В соответствии с техническим заданием подрядчику необходимо изготовить 14 ландшафтных композиций:

  • «Время перемен» (песочные часы);
  • «Машина времени»;
  • Фотозона «Время любить» в виде пересекающихся сердец;
  • «Время учиться» (Ученая сова);
  • «Время учиться» (Открытая книга);
  • «Время творить» (Девушка-театр);
  • «Время выбрало нас»;
  • «Древо жизни»;
  • «Время открытий»;
  • «Сквозь время»;
  • «Портал времени»;
  • «Река времени»;
  • «Герб города Стаханова»;
  • «Ветер перемен».
Фото: Эскизы из технического проекта

Напомним, ранее мэр Сергей Шелест рассказал, что на «Флоре» в этом году представят больше 30 композиций. Кстати, в мае стали звучать предложения о переносе выставки в другое место, например, на «Зеленый остров», но в итоге «Флора-2023» состоится в традиционном месте.

«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»
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#Юлия Истомина#Флора#Цветы#Выставка#Цветочная выставка#УДХБ#Торги#Подрядчик#Общество#Город#Новости#Омск
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