14 миллионов на цветы. Омичам показали эскизы выставки «Флора-2023»

Напомним, ранее мэр Сергей Шелест рассказал, что на «Флоре» в этом году представят больше 30 композиций. Кстати, в мае стали звучать предложения о переносе выставки в другое место, например, на «Зеленый остров», но в итоге «Флора-2023» состоится в традиционном месте.