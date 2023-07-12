Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»

В общей сложности, как сообщили в пресс-центре администрации, с начала сезона на городских клумбах высадили больше 750 тыс цветов. Чтобы растения пережили аномальную жару, их ежедневно поливают с утра работники УДХБ. Увидеть цветочные «картины» можно будет до середины сентября.