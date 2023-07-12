Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Службы озеленения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к высадке цветов для любимую многими горожанами выставки «Флора». Традиционно ее разместят в Воскресенском и Выставочном скверах. В последнем уже появляются первые цветочные композиции.
Только за один день озеленители высадили порядка тысячи цветов, оформили несколько клумб. Помимо этого на улице Спартаковской, которая ведет к «Флоре», был постелен рулонный газон.
В общей сложности, как сообщили в пресс-центре администрации, с начала сезона на городских клумбах высадили больше 750 тыс цветов. Чтобы растения пережили аномальную жару, их ежедневно поливают с утра работники УДХБ. Увидеть цветочные «картины» можно будет до середины сентября.
Ранее Город55 писал о том, что оформлением выставки «Флора» в 2023 году займется омская предпринимательница Светлана Полевьянова. На эти цели будет потрачено чуть больше 9 млн рублей. Охранять экспозиции «Флоры» будут работники частного охранного предприятия «Свои». Департамент городского хозяйства заплатит ЧОПу за работу 996,8 тыс рублей.
Напомним, что тематика выставки этого года — «Время выбрало нас». Омичи и гости города увидят на «Флоре» 14 цветочных экспозиций.