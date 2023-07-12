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Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»

12 июля 2023, 10:16
Фото: Город55
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Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре» в Выставочном сквере

Выставка откроется в августе.

Службы озеленения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к высадке цветов для любимую многими горожанами выставки «Флора». Традиционно ее разместят в Воскресенском и Выставочном скверах. В последнем уже появляются первые цветочные композиции.

Только за один день озеленители высадили порядка тысячи цветов, оформили несколько клумб. Помимо этого на улице Спартаковской, которая ведет к «Флоре», был постелен рулонный газон.

Фото: пресс-центр администрации Омска

В общей сложности, как сообщили в пресс-центре администрации, с начала сезона на городских клумбах высадили больше 750 тыс цветов. Чтобы растения пережили аномальную жару, их ежедневно поливают с утра работники УДХБ. Увидеть цветочные «картины» можно будет до середины сентября.

Ранее Город55 писал о том, что оформлением выставки «Флора» в 2023 году займется омская предпринимательница Светлана Полевьянова. На эти цели будет потрачено чуть больше 9 млн рублей. Охранять экспозиции «Флоры» будут работники частного охранного предприятия «Свои». Департамент городского хозяйства заплатит ЧОПу за работу 996,8 тыс рублей.

Напомним, что тематика выставки этого года — «Время выбрало нас». Омичи и гости города увидят на «Флоре» 14 цветочных экспозиций.

Омская предпринимательница Полевьянова все же заключит контракт на оформление «Флоры»
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Охраной омской «Флоры-2023» за 996 тысяч рублей займется ЧОП «Свои»
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#Новости#Омск#Общество#Культура#Флора#Выставка#Цветочная выставка#УДХБ#Алина Ясинская
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