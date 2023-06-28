Сюрприза не произошло. Оформление «Флоры» в Омске обойдется в 9 млн рублей

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
В Омске подвели итоги аукциона по оформлению цветочной выставки «Флора-2023». В этом году городское УДХБ готово было заплатить за изготовление и монтаж ландшафтных экспозиций около 13,9 млн рублей.
На торги заявилось три участника, снизившие начальную цену до 9,03 — 9,1 млн рублей. Но победителем в итоге признали Светлану Полевьянову, согласившуюся выполнить работу за 9 030 657,19 рублей.
С 2016 года подряды на оформление «Флоры» получал Юрий Ткаченко, который владеет «Цветами у Яблоньки». По информации источников Города55, Полевьянова также имеет отношение к этой компании, так что можно констатировать, что и в 2023 году изменений в подрядной организации не будет.
Светлана Полевьянова зарегистрировала ИП в марте 2013 года. Основным видом деятельности указана торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.
Отметим, что подписание контракта пока откладывается из-за поступившей жалобы от индивидуального предпринимателя Захиджона Тожибаева из Екатеринбурга. В день, когда завершился прием заявок на аукцион, он пожаловался на действия УДХБ и департамента контрактной системы. Антимонопольщики рассмотрят жалобу Тожибаева 3 июля.
Ранее Город55 показывал эскизы 14 ландшафтных композиций, которые появятся на территории Выставочного и Воскресенского скверов. Они будут соответствовать тематике «Время выбрало нас». Кстати, более 1 млн рублей омский департамент городского хозяйства потратит на охрану выставки.