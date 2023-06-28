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Сюрприза не произошло. Оформление «Флоры» в Омске обойдется в 9 млн рублей

28 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI
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Стало известно, кто в 2023 году займется оформлением выставки «Флора» в Омске

На торги в этом году заявилось три участника.

В Омске подвели итоги аукциона по оформлению цветочной выставки «Флора-2023». В этом году городское УДХБ готово было заплатить за изготовление и монтаж ландшафтных экспозиций около 13,9 млн рублей.

На торги заявилось три участника, снизившие начальную цену до 9,03 — 9,1 млн рублей. Но победителем в итоге признали Светлану Полевьянову, согласившуюся выполнить работу за 9 030 657,19 рублей.

С 2016 года подряды на оформление «Флоры» получал Юрий Ткаченко, который владеет «Цветами у Яблоньки». По информации источников Города55, Полевьянова также имеет отношение к этой компании, так что можно констатировать, что и в 2023 году изменений в подрядной организации не будет.

Светлана Полевьянова зарегистрировала ИП в марте 2013 года. Основным видом деятельности указана торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.

Отметим, что подписание контракта пока откладывается из-за поступившей жалобы от индивидуального предпринимателя Захиджона Тожибаева из Екатеринбурга. В день, когда завершился прием заявок на аукцион, он пожаловался на действия УДХБ и департамента контрактной системы. Антимонопольщики рассмотрят жалобу Тожибаева 3 июля.

Ранее Город55 показывал эскизы 14 ландшафтных композиций, которые появятся на территории Выставочного и Воскресенского скверов. Они будут соответствовать тематике «Время выбрало нас». Кстати, более 1 млн рублей омский департамент городского хозяйства потратит на охрану выставки.

С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей
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