Сюрприза не произошло. Оформление «Флоры» в Омске обойдется в 9 млн рублей

С 2016 года подряды на оформление «Флоры» получал Юрий Ткаченко, который владеет «Цветами у Яблоньки». По информации источников Города55, Полевьянова также имеет отношение к этой компании, так что можно констатировать, что и в 2023 году изменений в подрядной организации не будет.