В Омске из окна Городской больницы № 1 выпал пожилой пациент

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Омске силовики разбираются во всех нюансах гибели 81-летнего пациента Городской больницы № 1 имени Кабанова А.Н, тело которого нашли прямо перед окнами стационара случайные прохожие.
«В воскресенье, 21 мая, около 08:55 у стационара больницы по улице Перелета, 7 было обнаружено тело пожилого мужчины со смертельными телесными повреждениями», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
В те же часы выяснилось, что погибший пенсионер был пациентом больницы и лежал в отделении неврологии, которое находится на 10 этаже. Из окна своей палаты мужчина и выпал.
Прибывшие на место эксперты и криминалисты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия. Предварительно, криминальный характер этой смерти исключается.
Сейчас труп мужчины отправили в морг для вскрытия и определения причины гибели, а в региональном Следкоме по факту этого инцидента инициировали проверку.