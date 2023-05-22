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В Омске из окна Городской больницы № 1 выпал пожилой пациент

22 мая 2023, 09:09
Фото: 1MI
Потерпевший погиб на месте происшествия
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах гибели 81-летнего пациента Городской больницы № 1 имени Кабанова А.Н, тело которого нашли прямо перед окнами стационара случайные прохожие.

«В воскресенье, 21 мая, около 08:55 у стационара больницы по улице Перелета, 7 было обнаружено тело пожилого мужчины со смертельными телесными повреждениями», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

В те же часы выяснилось, что погибший пенсионер был пациентом больницы и лежал в отделении неврологии, которое находится на 10 этаже. Из окна своей палаты мужчина и выпал.

Прибывшие на место эксперты и криминалисты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия. Предварительно, криминальный характер этой смерти исключается.

Сейчас труп мужчины отправили в морг для вскрытия и определения причины гибели, а в региональном Следкоме по факту этого инцидента инициировали проверку.

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#Василий Попов#Смерть#Проверка#Больница#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область
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