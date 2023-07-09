По следам Вагнера. В продукции поставщика омских больниц нашли кишечную палочку

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:43
Роспотребнадзор провел проверку молочного цеха индивидуального предпринимателя Виктора Вагнера. Он признан поставщиком некачественной продукции. Цех находится в селе Воскресенка Калачинского района.
Специалисты выявили грубые нарушения при приемке сырья, изготовлении и хранении сливочного масла. В образцах продукта обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Производителю выдали предписание о прекращении реализации и об изъятии из оборота опасной продукции. Помимо этого Вагнеру предстоит разработать программу по предотвращению подобных случаев. Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа — 30 тысяч рублей.
Отметим, Виктор Вагнер зарегистрировал ИП в 2004 году. Основным видом деятельности является производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.
Согласно данным портала Rusprofile, в топ-5 заказчиков компании по госзакупкам входят медицинские учреждения, а именно: клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова (8 контрактов на семь млн рублей), Центр реабилитации «Омский» (3 контракта на 5,6 млн рублей), Областная клиническая больница (4 контракта на 4,3 млн рублей), БСМП-1 (7 контрактов на 3,9 млн рублей) и КМХЦ (9 контрактов на 3,7 млн рублей). Всего ИП Вагнер являлся поставщиком в 294 государственных контрактах. Общая сумма достигает почти 77,5 млн рублей.