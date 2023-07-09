По следам Вагнера. В продукции поставщика омских больниц нашли кишечную палочку

Согласно данным портала Rusprofile, в топ-5 заказчиков компании по госзакупкам входят медицинские учреждения, а именно: клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова (8 контрактов на семь млн рублей), Центр реабилитации «Омский» (3 контракта на 5,6 млн рублей), Областная клиническая больница (4 контракта на 4,3 млн рублей), БСМП-1 (7 контрактов на 3,9 млн рублей) и КМХЦ (9 контрактов на 3,7 млн рублей). Всего ИП Вагнер являлся поставщиком в 294 государственных контрактах. Общая сумма достигает почти 77,5 млн рублей.