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В Омской области на ферме бык проткнул рогами доярку

7 июля 2023, 05:58
Фото: 1MI
Женщину с открытой раной живота госпитализировали в районную больницу.

Вечер на ферме в селе Белосток Одесского района закончился кровавым происшествием.

«В среду, 5 июля, около 22:40 в Одесскую ЦРБ привезли 66-летнюю женщину, у которой диагностировали открытую рану живота», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

В больницу по вызову медиков приехали силовики, которые и установили причины травм. Как выяснилось, потерпевшая работает дояркой в КФХ «Пауш Е.В.» и в тот вечер на ферме ее боднул бык.

Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка.

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