В Омской области на ферме бык проткнул рогами доярку

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Вечер на ферме в селе Белосток Одесского района закончился кровавым происшествием.
«В среду, 5 июля, около 22:40 в Одесскую ЦРБ привезли 66-летнюю женщину, у которой диагностировали открытую рану живота», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В больницу по вызову медиков приехали силовики, которые и установили причины травм. Как выяснилось, потерпевшая работает дояркой в КФХ «Пауш Е.В.» и в тот вечер на ферме ее боднул бык.
Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка.