Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Изображение материала

Литейщики начали собирать памятник основателю Омска Бухгольцу ко Дню города

11 июля 2023, 07:39
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
Скульптура выполняется из бронзы.

В первые выходные августа, 5 и 6 числа, омичи отпразднуют 307-летие со дня образования города. Помимо массовых гуляний в эти дни планируется открытие памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу. О том, как продвигается процесс его создания, мэр Сергей Шелест рассказал у себя в телеграме.

«В эти дни в Екатеринбурге ведется финальная сборка монумента. Скульптор Михаил Павлович Минин следит за процессом лично», — написал градоначальник.

Фигуру Бухгольца, восседающего на коне, отливают в бронзе. Напомним, что монумент поставят рядом с магазином «Океан», на смотровой площадке недалеко от дома № 10/1 по улице Иртышская набережная.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Это будет первая конная скульптура в Омске. На изготовление памятника основателю города потратят 30 млн рублей. У проекта при этом есть меценат — группа компаний «Титан».

Помимо этого памятника в Омске ко Дню города хотят открыть скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у театра юного зрителя. Фигуры практически готовы, осталось сделать еще несколько небольших штрихов. Город55 задал пару вопросов о проекте художнику Александру Капралову.

Местечко почти готово. В Омске сделали постамент для памятника Ивану Бухгольцу
Узнать подробнее
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Культура#Город#Исторический памятник#Памятник#Иван Бухгольц#Сергей шелест#Михаил Минин#Скульптура#Конная скульптура
Подпишитесь
Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР
Сегодня, 06:44
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Вчера, 04:56
Нет мест. В Омске 709 детям отказали в школах при зачислении в первый класс
Сегодня, 04:48
Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки
Сегодня, 05:57
Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
Сегодня, 02:51
Смертоносный коктейль. Жителям омских Нефтяников рассказали, чем они дышали ночью
Сегодня, 06:13