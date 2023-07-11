Литейщики начали собирать памятник основателю Омска Бухгольцу ко Дню города

В первые выходные августа, 5 и 6 числа, омичи отпразднуют 307-летие со дня образования города. Помимо массовых гуляний в эти дни планируется открытие памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу. О том, как продвигается процесс его создания, мэр Сергей Шелест рассказал у себя в телеграме.