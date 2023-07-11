Литейщики начали собирать памятник основателю Омска Бухгольцу ко Дню города

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
В первые выходные августа, 5 и 6 числа, омичи отпразднуют 307-летие со дня образования города. Помимо массовых гуляний в эти дни планируется открытие памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу. О том, как продвигается процесс его создания, мэр Сергей Шелест рассказал у себя в телеграме.
«В эти дни в Екатеринбурге ведется финальная сборка монумента. Скульптор Михаил Павлович Минин следит за процессом лично», — написал градоначальник.
Фигуру Бухгольца, восседающего на коне, отливают в бронзе. Напомним, что монумент поставят рядом с магазином «Океан», на смотровой площадке недалеко от дома № 10/1 по улице Иртышская набережная.
Это будет первая конная скульптура в Омске. На изготовление памятника основателю города потратят 30 млн рублей. У проекта при этом есть меценат — группа компаний «Титан».
Помимо этого памятника в Омске ко Дню города хотят открыть скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у театра юного зрителя. Фигуры практически готовы, осталось сделать еще несколько небольших штрихов. Город55 задал пару вопросов о проекте художнику Александру Капралову.