Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у театра юного зрителя планируют открыть ко Дню города. Подробнее о работе над монументом Городу55 рассказал художник Александр Капралов.
«Ко Дню города мы должны сделать. Металл был черный у скульптуры, которая стояла у ТЮЗа. Сейчас у меня идея затонировать под медь. Сейчас так вижу, но пока не знаю. График очень плотный. Половину я сделал в прошлом году. Сейчас финишная прямая, поэтому весь июнь и июль каждый день без выходных работаю, чтобы закончить», — рассказал скульптор.
Фигуры ослика и Санчо Пансы, по словам мастера, были сделаны в прошлом году на 90%. Сейчас остались лишь небольшие штрихи.
У себя на странице ВКонтакте Александр Капралов поделился также фотографиями миниатюры с Дон Кихотом и Санчо Пансой. Правда, как заверил художник, готовая работа, что установят у ТЮЗа, будет сильно отличаться от уменьшенной копии.
В середине марта знаменитую омскую скульптуру Дон Кихота распаяли горелкой и отправили на реконструкцию в Москаленки в мастерскую Александра Капралова. Композиция простояла у ТЮЗа больше 20 лет.
Ранее в областном правительстве показали, как в театре юного зрителя идет ремонт. Работы в учреждении планируют закончить до конца сентября.