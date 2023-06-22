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Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города

22 июня 2023, 10:03
Фото: Город55
Дон Кихот простоял у ТЮЗа больше 20 лет
Фигуры ослика и Санчо Пансы, по словам мастера Александра Капралова, были сделаны в прошлом году на 90%. Сейчас остались лишь небольшие штрихи.

Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у театра юного зрителя планируют открыть ко Дню города. Подробнее о работе над монументом Городу55 рассказал художник Александр Капралов.

«Ко Дню города мы должны сделать. Металл был черный у скульптуры, которая стояла у ТЮЗа. Сейчас у меня идея затонировать под медь. Сейчас так вижу, но пока не знаю. График очень плотный. Половину я сделал в прошлом году. Сейчас финишная прямая, поэтому весь июнь и июль каждый день без выходных работаю, чтобы закончить», — рассказал скульптор.

Фигуры ослика и Санчо Пансы, по словам мастера, были сделаны в прошлом году на 90%. Сейчас остались лишь небольшие штрихи.

У себя на странице ВКонтакте Александр Капралов поделился также фотографиями миниатюры с Дон Кихотом и Санчо Пансой. Правда, как заверил художник, готовая работа, что установят у ТЮЗа, будет сильно отличаться от уменьшенной копии.

Фото: ВК

В середине марта знаменитую омскую скульптуру Дон Кихота распаяли горелкой и отправили на реконструкцию в Москаленки в мастерскую Александра Капралова. Композиция простояла у ТЮЗа больше 20 лет.

Ранее в областном правительстве показали, как в театре юного зрителя идет ремонт. Работы в учреждении планируют закончить до конца сентября.

Омичам показали, как ремонтируют театр юного зрителя
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#Евгений Игишев#Скульптура#Дон Кихот#ТЮЗ#Город#Общество#Благоустройство#Искусство#Омск#Омская область
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