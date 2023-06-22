Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города

У себя на странице ВКонтакте Александр Капралов поделился также фотографиями миниатюры с Дон Кихотом и Санчо Пансой. Правда, как заверил художник, готовая работа, что установят у ТЮЗа, будет сильно отличаться от уменьшенной копии.